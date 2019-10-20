تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 استقبل قنوات القط Tom والفأر Jerry على النايل سات

احصل على تردد قناة توم جيري الجديد على اهتمام كبير من الأهالي في مصر وفي مختلف الدول في الوطن العربي، فهي تقوم بتقديم مجموعة كبيرة من أفضل أفلام الكرتون ويأتي على رأسهم أفلام توم وجيري المعروفة على مستوى العالم كله، والتي يحبها الأطفال والكبار، بالإضافة إلى الأغاني الممتعة التي تعرض على القناة وينجذب لها الأطفال.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكنكم الحصول على قناة توم وجيري والاستمتاع بمتابعة جميع البرامج والأفلام التي تعرض على شاشتها، من خلال إدخال التردد الخاص بها على النايل سات، ومن الجدير ذكره أن هذه القناة مجانية يمكن للجميع الحصول عليها دون أي اشتراك أو شفرات، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11354 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 الاتجاه 5/6

قناة توم وجيري 2019

تعد هذه القناة من أفضل قنوات الأطفال والتي يستمتع الكبار والأطفال عند متابعتها، وبالأخص عند عرض حلقات القط والفأر المختلفة والتي تمتاز بنوع من الكوميديا والإثارة والمشاكسة التي تتم بين توم وجيري في مواقف مختلفة، ويعتبر هذا الكرتون من أقدم الأفلام في العالم كله والذي تم إطلاقه منذ سنوات كثيرة، ويحمل ذكريات مختلفة مع جميع الأشخاص على مستوى العالم، لذلك يتابعه الأطفال والكبار ويستمتعون به، وللحصول على القناة يجب إدخال التردد السابق ذكره في الأعلى بصورة صحيحة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، مع تحديد القمر الصناعي النايل سات المصري.