التردد الجديد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي النايل سات

من حين لآخر تظهر الكثير من قنوات الأطفال بكافة لغات العالم على الكثير من الأقمار الصناعية المختلفة، وتلك القنوات تخصصت في تقديم برامج التوعية للأطفال وأغاني الأطفال والأفلام الكرتونية.

لذلك يبحث دوما سواء الأب أو الأم عن قنوات الأطفال خاصة الهادفة والتي تهتم بتقديم محتوي لزيادة وعي الأطفال وتعليمهم الكثير من الأمور.

ومن تلك القنوات التي ظهرت مؤخرا قناة توم وجيري وهي مخصصة لتقديم الأفلام الكرتونية الرائعة والهادفة ثواء كانت قديمة أو حديثة.

وتمكن القناة من لفت انتباه الكثير من الأطفال والكبار منذ أن انطلقت، كما إنها تقدم أفلام القط والفار التي يفضلها الكبير قبل الصغير، وتردد القناة هو 11354 والإستقطاب عمودي ومعامل الترميز 27500.