تردد قناة صدى البلد المصرية الجديد “Sada Elbalad” على قمر نايل سات أكتوبر 2019 برنامج...

نتابع معكم تردد قناة صدى البلد المصرية الجديدة Sada Elbalad فالقناة هي قناة مصرية انطلقت في العام 2011، وتبث قناة صدى البلد من خلال مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، وتتميز قناة صدى البلد بمتابعة حثيثة لأهم الأحداث بمصر، ومن أشهر برامج قناة صدى البلد برنامج على مسئوليتي ويقدمه المذيع أحمد موسى، كما تتابع القناة من خلال العديد من البرامج أهم الأخبار المصرية المحلية، كما تتابع القناة أيضا الأحداث على الساحة العربية والعالمية أما عن تصنيف قناة صدي البلد، فهي قناة منوعات بالإضافة إلى الجانب الخبري الذي تتميز به القناة، وكذلك تقدم قناة صدى البلد المصرية الأعمال الدرامية من مسلسلات ومنوعات، وتمتلك القناة قاعدة جماهيرية عريضة، ونسبة مشاهدة مرتفعة للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة صدى البلد قد تعاظمت علية عمليات البحث مؤخرا،، وذلك لمتابعة أهم الأحداث على الساحة المصرية، لذلك فقد كان لِزاما علينا إعداد تقرير غن تردد قناة صدى البلد، وذلك لنوفر على متابعينا عناء البحث عن التردد الصحيح للقناة، حيث تبث القناة محتواها المتميز على القمر نايل سات، هذا وقد أعلنت قناة صدي البلد عن قيامها بعملية تحديث لتردد القناة، وباتباع الجدول المرفق بهذا التقرير يمكن الحصول على إشارة تردد قناة صدى البلد المصرية بسهولة ويسر.

تردد قناة صدى البلد المصرية الجديدة على نايل سات

أشهر الإعلاميين والمذيعين على قناة صدى البلد.

تضم قناة صدى البلد نخبة من الإعلاميين والمذيعين أصحاب الخبرة والتميز، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

احمد موسي

احمد شوبير

عزة مصطفى رئيس القناة الأولي بالتليفزيون المصري سابقا

دينا رامز رئيس قناة المنوعات بالقنوات المتخصصة سابقا

الكاتب الصحفي حمدي رزق رئيس تحرير مجلة المصور سابقا

النائب البرلماني مصطفي بكري

المذيعة رشا مجدي تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر القمر التردد FEC نايل سات 11823 (v) 3/4 نايل سات 11430 (v) 5/6 نايل سات 12169 (v) 5/6

تردد قناة صدي البلد الجديد

نايل سات 11823 (v) 3/4

نايل سات 11430 (v) 5/6

نايل سات 12169 (v) 5/6

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أشهر برامج قناة صدى البلد كما قدمت القناة العديد من البرامج المختلفة سواء الإخبارية أو الافتصادية والسياسية وأيضا البرامج الترفيهية والتي يأتي في مقدمتها :

برنامج علي مسئوليتي.

برنامج حقائق وأسرار.

البرنامج الرياضي.

برنامج صدي الرياضة.

البرنامج الحواري نظرة.

برنامج صباح البلد.

البرنامج السياحي حلوة يا بلدي.

برنامج الطبخ أكلة من بلدي .

البرنامج الديني علم القرآن .

برنامج علي ذمة التحقيق .

برنامج شط بحر الهوي.

برنامج نظرة .

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يقتصر دور قناة صدى البلد على البرامج فقط، بل تقوم القناة بعرض أفضل الأعمال الدرامية من مسلسلات حديثة أوجدت لها شعبية كبيرة لدى المشاهد المصري والعربي، كما تقوم قناة صدى البلد بالتغطية للعديد من الاحتفالات المصرية المختلفة، كما تعمل قناة صدى البلد على مواكبة العصر من خلال السعي الدؤب للتطوير من نفسها، وقد استخدمت القناة تقنية أتش دي HD، وذلك باتباع أفضل الأنظمة عالية الجودة وكذلك استمر بث القناة بالتقنية العادية أيضا.

تردد قناة صدى البلد الجديد بمصر

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أعزاءنا القراء في حال كان لديكم أي استفسار بخصوص ترددات أي قنوات أخرى يمكنكم ترك تعليق بالقناة التي تريدونها وسنجيب بالرد على جميع التعليقات تباعاً ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع قنواتكم، كما نتمنى لكم وقت سعيد.