كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري للأطفال الجديد على نايل سات لكافة السيرفرات لمتابعة كرتون مغامرات القط والفأر Tom & Jerry

تردد قناة توم وجيري، إن سلسلة أفلام Tom & Jerry هي من أكثر الأفلام الكرتونية المفضلة لدى الصغار والكبار فهي الأكثر متابعة من زمن قديم وأيضا في الوقت الحالي ما زالت هي المفضلة لدى الجميع ، وهي الأكثر بحثا عنه في قنوات الأطفال لذلك تم بث قناة متخصصة في ذلك وهي قناة Tom & Jerry على نايل ساتن رغم تعدد الأفلام الكرتونية الأخرى إلا أن الاتجاه الأكبر يكون إلى سلسلة الأفلام الشهيرة والأكثر مشاهدة هي أفلام توم وجيري Tom & Jerry.

ضبط تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry

ويتجه الكثير لمتابعة كرتون توم وجيري على قناة توم وجيري ولأن تردد القناة في تغيير مستمر نحن نقدم لكم تردد القناة بعد تحديثه والذى هو يأتى على النايل سات وذلك لمتابعة كرتون مغامرات القط والفأر كل ما عليكم هو ضبط القمر الصناعي على قمر النايل سات التردد 11354 الاستقطاب أفقي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3 وبعد ضبط التردد يمكنك متابعة القناة باستمرار دون انقطاع أو تشفير للقناة وبجودة HD العالية.

كرتون توم وجيري

ومنذ بث القناة تعد من أكثر القنوات بحثا في ترددات قنوات الكرتون الخاصة بالأطفال لمتابعة الأحداث المستمرة الممتعة بين الفأر المشاكس جيري والقط توم حيث يقوم جيري على إيقاع القط توم في العديد من المواقف والمشاكل ويظل الصراع المستمر بينهم مما يجعل المشاهد مستمتعا بمشاهدة الفيلم.