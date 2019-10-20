هنا تردد قناة الكأس القطرية 1و2 3 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 2019 / الناقلة لمباريات الدوري...

“قناة الكأس” الرياضية القطرية المفتوحة، لمشاهدة ومتابعة أهم البطولات والمسابقات الرياضية العربية والعالمية، وهي مجموعة من القنوات المفتوحة التي ليس لها إشتراك فهي مجانية كلياً، وتقدم متابعات لأهم وأخر الأخبار الرياضية وأخبار اللعيبة المحليين والدوليين، مع نقل للمباريات الدولية والعربية، ونهتم من خلال موقعنا “عرب نيوز” بتقديم أهم الترددات لأشهر القنوات الرياضية، حيث يهتم متابعي الرياضة بمعرفة هذه الترددات لمتابعة أهم المباريات لأشهر البطولات، وتأتي على رأسها مباريات كرة القدم معشوقة الملايين، وتعتبر قناة “الكأس” من أهم القنوات الرياضية التي تعرض مباريات كرة القدم لأهم البطولات.

ضبط تردد قناة “الكأس” القطرية، يبحث عن ترددها عدد كبير من محبي الرياضة في العالم، وبوجه خاص رياضة كرة القدم، حيث تقوم القناة بنقل مباريات كرة القدم لأهم البطولات العالمية والمحلية، لذلك نوفر لكم متابعينا التردد الصحيح للقناة، حتي تتمكنوا من متابعة مباريات الفرق التي تتابعونها.

مباراة اليوم في “دوري نجوم قطر”

ام صلال/ الدحيل الساعة 4,25 عصراً الأسبوع السابع العربي/ الغرافة الساعة 6,35 مساءً الأسبوع السابع

وتستحوذ قناة الكأس القطرية الرياضية، على أنظار عشاق الكرة المستديرة كرة القدم، حيث تقدم كل جديد ومهم، يخص الرياضة وخاصاً كرة القدم، من خلال تغطية الدوري القطري والمسابقات الآخري محلياً ودولياً وعربياً، وذلك لإهتمام القناة بتوفير كل مايلزم لتسهيل متابعة الرياضه بكل أشكالها على القناة.

تردد قناة الكأس 1و2 و3 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11919 H 27500 نايل سات

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أهم البرامج التي تقدمها قناة الكأس الرياضية القطرية

تحرص إدارة القناة على جذب عدد كبير من المشاهدين، وذلك بتقديم مجموعة متميزة من البرامج، التي تناقش وتحلل أهم الآحداث الرياضية، ومنها (برنامج المجلس- برنامج جرايد- برنامج الحكم- برنامج 90 دقيقة- برنامج ضيفنا-برنامجSPORT NET)، وتتميز القناة بتقديم برامجها على مدار ال24 ساعة في اليوم، وهي قناة مجانية تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بصورة وصوت واضح يجذب المشاهد، لمتابعتها ومعرفة أهم وأخر الأخبار الرياضية.