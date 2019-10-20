تردد قناة طيور بيبي على النايل سات 2019

وأصبحت قناة طيور الجنة 2019 من أحد أشهر وأهم القنوات التي نالت على أعلى نسبة مشاهدة بين مثيلاتها من قنوات الأطفال الأخرى، حيث استطاعت في فترة زمنية قصيرة جدا أن تحصل على قاعدة جماهيرية كبيرة لها لأنها أحد أهم قنوات الأطفال المفضلة، ولأنها تقدم محتوى هادف وجذاب ومفيد وترفيهي وتعليمي أيضاً في وقت واحد، ننشر لكم تردد قناة طيور الجنة 2019 الجديد من خلال مقالنا التالي.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2019 على النايل سات

كما تعمل القناة على تقديم كل ما هو مميز وجديد وجذاب وتقدم المعلومات بشكل بسيط ومميز حتى يستطيع الطفل أن يحصل على المعلومة بشكل سهل، وذلك عن طريق القصص القصيرة التي يمكن أخذ العبرة منها، وقامت القناة بتحقيق العديد من النجاحات المتواصلة في كل الأماكن والتي تهتم دائماً بجميع المراحل العمرية المختلفة وخاصة المراحل الطفولية، لما تقدمه من أغاني وأناشيد تحث الأطفال على طاعة الوالدين واتباع السلوك الحسن وعدم إيذاء الناس مثل:

اغنية عزوز الكسلان والهدف منها حث الأطفال على النشاط

اغنية الدودة وهدفها هو نصح الأطفال بعدم التنمر على الغير.

اغنية حميدو العاق هدفها الحث على أهمية طاعة الوالدين في كل شئ.

اغنية حميدو والقطة والهدف منها تعليم الأطفال الرفق بالحيوانات وعدم إيذائها.

أغنية جحا والحمار والهدف منها الاعتماد على الله تعالى وقول إن شاء الله قبل أي شيء.

والآن اليكم التردد:

التردد: 11315.

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القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: عمودي.

معدل الترميز: 27500.