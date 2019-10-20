تردد قناة الرياضية السعودية SPORT KSA لمتابعة مباريات دوري بلس على النايل سات وعرب سات

حظى تردد قناة الرياضية السعودية SPORT KSA بنسبة بحث عالية عبر محركات البحث، نظرًا لتقديمه أفضل المباريات واستحواذه على أعلى نسبة مشاهدة، ونجحت في الحصول على كامل اهتمام الساحرة المستديرة بالمملكة العربية السعودية، وأصبحت خلال فترة بسيطة جدًا هي القناة الرياضية الأولى من حيث المشاهدة بالمملكة، وهذا ما جعل الجميع يبحثون عن ترددها ويسعون لاستقبالها عبر أجهزتهم.

تردد قناة الرياضية السعودية

تهتم القناة بتقديم كافة التفاصيل والجوانب الرياضية بداخل المملكة، بالإضافة إلى الرياضة العالمية، كما أنها تقدم استديوهات تحليلية لمختلف الأحداث والمباريات، وهذا جعلها تحظى بجماهيرية عالية من الأفراد من مختلف الدول العربية، كما أنها تمكنت من تغطية جميع الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم، وقامت بنقل مباريات الدوري السعودي على الهواء مباشرة.

القمر الصناعي التردد القطبية الترميز معدل تصحيح الخطأ نايل سات 12284 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12149 أفقي 27500 5/6 بدر7 11230 H 27500 5/6 بدر 4 11938 V 27500 5/6

تتعدد باقة قنوات الرياضية السعودية وتشمل الباقة :

قناة الرياضية السعودية KSA 1.

قناة الرياضية السعودية KSA 2.

قناة الرياضية السعودية KSA 3.

قناة الرياضية السعودية KSA 4.

ترددات قنوات ksa sports

يمكن استقبال باقة القنوات للسعودية الرياضية عن طريق إدخال التردد حسب القمر الصناعي، وضبط معامل الترميز والاستقطاب على الترددات التالية :

عربسات: تردد 12149 أفقي، 27500، 5/6.

نايلسات: تردد 12284 عمودي، 27500، 5/6.

بدر7: التردد 11230 H، الترميز ومعدل تصحيح الخطأ 27500، 5/6.

تقدم قنوات ksa الرياضية برامجها بجودة إتش دي، وذلك من أجل إمتاع الجماهير الرياضية لمتابعة الفعاليات الرياضية بالمملكة، وهي تغطي الفعاليات العالمية والأحداث الرياضية المميزة، وتنقل القناة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ويتم متابعتها عبر العديد من الأقمار الصناعية لضمان أفضل مشاهدة لكافة الجماهير من عشاق كرة القدم.