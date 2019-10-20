التردد السحري للنايل سات احصل على أكثر من 1000 قناة بضغطة واحدة بجودة عالية

يسرنا أن نقدم لكم عبر موقعنا اعرف نيوز التردد السحري للنايل سات للحصول على أكثر من 1000 قناة بضغطة واحدة وبجودة عالية، حيث أنه من المعروف أن أغلب الجماهير العرب يفضلون القمر الصناعي النايل سات لقنواته التي لا حصر لها، ولكن هذا التردد الرائع يمكن الجميع من الحصول على العديد من القنوات بضغطة واحدة، دون الحاجة لإدخال تردد كل قناة على حدة، وذلك بعد التعديل الأخير لقنوات النايل سات، وتتنوع تلك القنوات بين الرياضية والكرتونية والمنوعات والأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية والاجتماعية.

التردد السحري للنايل سات

يمكن لكافة المتابعين ضبط تردد كل القنوات على النايل سات عن طريق إدخال تردد 11603 استقطاب أفقي بمعامل ترميز 27500، أو ضبط تردد آخر على إشارة النايل سات الرئيسي وهو 10758 الاستقطاب عمودي، بمعامل ترميز 27500، للاستمتاع بمتابعة باقة فريدة ومتنوعة لأكثر من ألف قناة مختلفة.

كيفية استقبال القنوات

فأصبح الآن بإمكان المتابعين في الوطن العربي تثبيت التردد الجديد للنايل سات، من خلال الترددات السابقة، للاستمتاع بالمتابعة بجودة عالية، وبعد أن يتم كتابة الترددات الصحيحة، يجب حسب إعدادات الريسفير بكل سهولة، عن طريق الضغط على أيقونة حفظ التي توجد بعد إنتهاء عمليات البحث على القنوات المتنوعة المختلفة على القمر الصناعي النايل سات.