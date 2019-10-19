تردد قناة توم آند جيري الحديث 2019 للأطفال على النايل سات

تردد قناة توم آند جيري، نقدمه لكل الأطفال الصغار العاشقين لهذا الكرتون المميز، فهى قناة أطفال فضائية مجانية تبُث على مدار الأربعة وعشرون ساعة دون أي توقف أو انقطاع، وتقوم القناة بعرض العديد من أفلام الكرتون الجديدة والقديمة والعديد من البرامج على مدار اليوم، بالإضافة إلى كرتون القط والفأر في أكثر الأوقات، حيث تم تسمية القناة بهذا الاسم لكثره عرضها لهذا الكرتون، وفى السطور التالية سنعرض عليكم تردد قناة توم آند جيري الحديث على قمر النايل سات.

تردد قناة توم آند جيري الحديث

وكرتون توم آند جيري هو أحد أشهر أفلام الكرتون في عالم الرسوم المتحركة، وتم عرضه للمرة الأولى في عام 1940، ونال على إعجاب الملايين من المتابعين له على مدار عشرات السنوات الماضية، وكان ومازال يُبهر الجميع بحلقاته المميزة والمضحكة والمثيرة دائماً، وتتكون الشخصيات الكرتونية الموجودة داخل كرتون توم وجيري من القط توم ذو اللون الرمادي، والفأر جيري ذو اللون البني الفاتح.

وقد يظهر معهم العديد من الشخصيات الكرتونية الأخرى ولكن كضيوف شرف في بعض الحلقات وهم” الكلب سبايك، عصفور الكناري، البطة الصفراء، السمكة، والسيدة مامي التي طالما حلمنا منذ الصغر برؤية وجهها ولو لمرة واحدة”، ومن خلال الترددات التالية يمكن استقبال تردد قناة توم آند جيري:

استقبال تردد قناة توم وجيري 2019