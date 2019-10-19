تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry والسر وراء طلب السيدة Mammy عدم ظهور وجهها؟

تردد قناة توم وجيري يعد الأكثر بحثاً بين جميع قنوات الكرتون المختلفة، فقد استطاع مسلسل كرتون توم آند جيري أن ينال الاهتمام ونصيب الأسد دوناً عن باقي أفلام الكرتون الأخرى، ولعل السبب وراء ذلك هو بساطة القصة وعدم اعتمادها على أي حوار، فصار Tom and Jerry ليس بحاجة إلي ترجمة ويفهمه الجميع، تقوم قصة مغامرات القط والفأر على الصراع الذي يدور بشكل يومي بينهما، يحاول القط الرمادي توم أن يلتهم الفأر جيري، وأن يطرده من المنزل، حتى ترضى عنه السيدة Mammy صاحبة المنزل.

تردد قناة توم وجيري

يذكر أن دور السيدة مامي صاحبة المنزل الذي يقيم فيه توم وجيري، كانت تقوم به هاتي ماكدانيال، الممثلة الأمريكية، ذات الأصول الإفريقية، وقد طلبت عدم ظهور وجهها كي تثير فضول الأطفال وتساؤلاتهم، إلا أنها ظهرت بوجهها في ثلاث حلقات فقط، إليكم تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات:

القناة القمر الصناعي التردد معامل الترميز تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry نايل سات 11354 V( عمودي) 27500

توم آند جيري

في بادئ الأمر وعند ظهور الحلقات لأول مرة، كان اسم القط هو جاسبر Jasper، بينما اسم الفأر كان جينكس Jinx، ولكن قامت شركة MGM بالإعلان عن مسابقة، الفائز فيها يحصل على 50 دولار، لاختيار أسماء جديدة ومميزة للقط والفأر، وفاز بتلك الجائزة رسام يدعى John Carr، حيث اختار اسمي توم للقط وجيري للفأر، وتم البحث عن تردد قناة توم وجيري بعد عرضها المستمر لحلقاتهم المُمتعة، واستمر إنتاج الحلقات على الرغم من اختلاف المنتجين على مر العصور، حتى بلغ عدد الحلقات حوالي 162 حلقة، وتم تصوير آخر حلقة في عام 2005.