“هنا” أحدث تردد لقناة أون سبورت “1,2” 2019 على النايل سات / للتمتع بمشاهدة...

متواجدون معكم لعرض تردد “قناة أون سبورت”، فهي من أهم القنوات وأكثرها مشاهدة في مصر والعالم العربي، من خلال الجماهير الرياضية وعشاق كرة القدم المصرية، حيث تقدم الأحداث الرياضية أول بأول، وهي القناة الناقلة لمباريات الدوري الممتاز مباشر، وتهتم ايضا بالمباريات الدولية والكرة الأوروبية والعربية، مما زاد من نسب المشاهدة وخاصاً من عشاق كرة القدم، وتعتبر ملاذاً لعدد كبير من المشاهدين المصريين، نظراً لأنها قناة مجانية ليس لها إشتراك.

تردد قناة “أون سبورت”1-2، نهتم بمتابعينا الكرام ونوفر لهم التردد الصحيح،حتي يتمكنوا من متابعة مباريات الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد، حيث تقام اليوم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في إطار مباريات الأسبوع الخامس من عمر المسابقة، وتقوم القناة بتقديم عدد من البرامج الرياضية الهامة، ومنها الاستديو التحليلي للمباريات المنقولة على شاشتها.

مباريات اليوم

الزمالك/ المقاولون العرب الساعة 8 مساءً الأسبوع الخامس

وقد حازت قناة أون سبورت على شهرة عالية، بين القنوات الرياضية وعلى مستوي الشرق الأوسط، نظراً لإهتمام إدارة القناة، بعرض كل ماهو جديد يخص الشأن الرياضي، وتضم قناة أون سبورت مجموعة متميزة من أشهر وألمع، نجوم الكرة المصرية والإعلاميين المتخصصين في مجال الرياضة، ومنهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن حازم إمام والإعلامي سيف زاهر.

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2019 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 10853 H 27500 نايل سات

ونقوم بالمتابعة لكل ما هو جديد، يخص تردد قناة أون سبورت والتردد الخاص بها الذي يبث بصيغة HD، وذلك لسلامة متابعة القناة من خلال مختلف أجهزة الإستقبال، وذلك لما تقدمه قناة أون سبورت من متابعة وعرض شيق، وتحليل للمباراة في إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة لشرح الفنيات للمشاهدين.