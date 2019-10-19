“شوف” تردد قناة أبو ظبي 1,2 الرياضية 2019 Abudhabi sport لمتابعة مباريات الدوري...

قناة أبو ظبي هي قناة عربية إماراتية، تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، وتقدم القناة الأحداث الرياضية المهمة والحصرية، على شاشتها على مدار اليوم وطوال أيام الإسبوع، وتهتم إدارة القناة بمشاهديها من عشاق الرياضة عامة وعشاق رياضة كرة القدم خاصاً، وتقدم كل ماهو جديد وبصورة عالية الجودة، ولذلك تبث قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 محتواها بصيغة HD، لضمان سلامة البث وسهولة الوصول لتردد القناة وجذب المشاهد لمتابعتها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية، من أهم الترددات التي يبحث عنها عشاق الرياضة في الوطن العربي، حيث تدخل القناة في مصاف القنوات الرياضية المتميزة التي تنقل أهم البطولات العربية على الساحة، مع تغطية متميز لحظة بلحظة للأحداث الرياضية الهامة، ومن أهم ماتنقله القناة البطولة العربية والدوري الإماراتي في موسمه الجديد 2019-2020.

مباريات اليوم “الدوري الإماراتي”

الوحدة/ النصر الإماراتي الساعة 4,30 عصراً الأسبوع الرابع شباب الأهلي/ بني ياس الساعة 4,30 عصراً الأسبوع الرابع العين/ حتا الساعة 4,30 عصراً الأسبوع الرابع الوصل/ الشارقة الساعة 7 مساءً الأسبوع الرابع خورفكان/ الجزيرة الساعة 7 مساءً الأسبوع الرابع

تردد قناة أبو ظبي 1و2 الرياضية على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

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تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية، من أهم وأشهر القنوات الرياضيه على الساحة الأن، نظراً لأنها مجانية وتعرض أهم وأقوي المسابقات الرياضية، فبالإضافة إلي البطولة العربية تقوم قناة أبو ظبي الرياضية، ببث الدوري الإماراتي وبعض المباريات الأوروبية، والمسابقات الآخري مثل سباق الخيول والتنس والكرة الطائرة، حيث يتابعها جمهور عريض من محبي الرياضة وخاصةً مباريات كرة القدم، والتعرف على الأخبار الرياضية أول بأول.

تهتم قناة أبو ظبي بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.