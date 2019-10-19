تردد قنوات الاطفال 2019 الحديثة أبرزها توم وجيري وطيور بيبي وبطوط وكراميش وميكي كيدز عبر النايل سات

نقدم لكم باقة متميزة من أهم تردد قنوات الاطفال 2019 الحديثة، والتي يشتاق الأطفال لمتابعتها إلى حد كبير، وليس الصغار فقط بل الكبار أيضاً، ويُذكر أنها تعد مؤشر من مؤشرات البحث على متصفح جوجل الشهير، حيث يبحث عنها الآباء والأمهات من أجل صغارهم، لذا نقدم لكم هذه الترددات.

تردد قنوات الاطفال 2019

تعتبر قناة كراميش من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، والتي تتمتع بعدد كبير من المميزات التي بإمكانكم الاستمتاع بها، كما أن الأطفال متعلقون بها كثيراً، تعتبر قناة كراميش من أكثر القنوات المميزة التي تقدم المحتوى الحصري، وبإمكانكم الحصول على قناة كراميش من خلال ضيط الترددات التالية، للاستمتاع بالمهارات الثقافية والاجتماعية والنفسية المقدمة من خلالها.

اسم القمر الصناعي تردد قناة كراميش معامل التصحيح معدل الاستقطاب نايل سات 11315 V 27500 5/6

تردد توم وجيري 2019

هناك عدد كبير من المشاهدين الباحثين عن تردد قناة توم وجيري، التي تعرض المحتوى الخاص بها بدون أية فواصل إعلانية، والتي تمكنت من تحقيق نجاح باهر في الفترة الأخيرة وانتشار كبير على مستوى الوطن العربي، تقوم قناة توم وجيري بعرض مجموعة كبيرة من حلقات المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري، الذي يعشقه الكبار والصغار، ولمتابعة القناة اضبط التردد الخاص بها من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي تردد قناة توم وجيري الاتجاه معامل التصحيح نايل سات 11354 عمودي 27500

تردد قناة بطوط

تعد قناة بطوط أحد أهم قنوات الأطفال المتميزة بأنها لا تقدم فواصل إعلانية، والتي تعتبر في وقتنا الحالي أهم ميزة في القناة، نظراً لزيادة حجم الإعلانات، وتقدم قناة بطوط مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الجميلة، وعدد كبير من الأناشيد والأغنيات التي تحتوي على مواد تربوية مدروسة على يد الخبراء والمتخصصين، ومجموعة من البرامج المميزة التي تجذب الأطفال.

اسم القمر الصناعي تردد قناة بطوط معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل التصحيح نايل سات 11411 27500 H 27500

تردد قناة ميكي

تعتبر قناة ميكي من أهم قنوات الأطفال على الساحة العربية في الوقت الحالي، وانتشرت القناة بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بجودة عالية، كما أنها تقدم مجموعة كبيرة من أحدث الأفلام الكرتونية المدبلجة والمترجمة كذلك، وللحصول على تردد القناة الجديد لعام 2019، إليكم البيانات الخاصة به.

القمر الصناعي التردد الجديد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11527 H 27500 3/4

تردد قناة كوكي

القمر الصناعي تردد قناة كوكي الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11602 H 27500 5/6

تردد قناة مودي كيدز