تردد قناة بداية الجديد 2019 «Bedaya TV» على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

اضبط جهازك على تردد قناة بداية الجديد 2019، بعدما تم غلقها من قبل وزارة الإعلام السعودية بسبب وجود بعض المخالفات، وكانت قد تأسست في عام 2005 وظلت تعمل حتى عام 2018 إلى أن تم إيقافها، وها قد عادت مرة أخرى على الفضائيات منذ نصف أكتوبر الحالي، لتظهر قناة بداية السعودية الأكثر شهرة في الوطن العربي لعرض البرامج التي تهدف لتنمية المهارات، وهي تتميز بباقة برامج تلفزيونية تنقل الواقع والحياة التي يعيشها الناس في المملكة والعالم كله، وعلى عكس القنوات الأخرى فهي تهتم بكل شؤون المواطن من أجل تقديم محتوى مفيد ونافع.

قناة بداية Bedaya TV

عادت قناة بداية السعودية للعمل من جديد على الفضائيات مع الالتزام بكافة السياسات والشروط والقيم المحددة من قبل وزارة الإعلام، من أجل تقديم محتوى جيد للمواطنين، حيث تهتم بعرض التوعيات الثقافية وبرامج متعددة تجمع بين الترفيه وواقع المجتمع، ومن أشهر البرامج التي تقدمها برنامج زد رصيدك الأكثر مشاهدة كونه يتضمن مجموعة فقرات عن شاملة.

تردد قناة بداية الجديد 2019

استقبل تردد قناة بداية الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات وتمتع بأحلى مشاهدة مفيدة وتقنية عالية لعرض الصورة والبيانات على النحو التالي:-

القمر نايل سات

التردد : 12054

معامل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

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تصحيح الخطأ : 5/6

القمر الصناعي عرب سات

التردد : 12418

الاستقطاب : أفقي

معامل الترميز : 27500

تصحيح الخطأ: 3/4