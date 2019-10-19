تردد قناة الناس الفضائية الجديد على القمر الصناعي النايل سات ترددات 2020

يُعد تردد قناة الناس الفضائية من أهم ترددات القنوات الدينية الإسلامية التي يبحث عنها محبي البرامج الدينية وكل المسلمين مصر والعالم العربي عموماً، حيثُ تُعد القناة من أشهر القنوات الدينية التي تعرض العديد من البرامج الدينية المتنوعة والمميزة والتي لاقت صدى واسع عند الجمهور، ومنها : برامج الوعظ، والإفتاء، والأحاديث النبوية، وتفسير القرآن، وغيرهم الكثير من البرامج المتنوعة، لذا نعرض لكم تردد الناس من خلال سطور هذا التقرير.

قناة الناس الفضائية

تُعتبر قناة الناس الفضائية من أهم القنوات الدينية الفضائية التي تتبع المنهج الوسطي في برامجها وتبتعد كل البعد عن الإرهاب والتطرف الديني وتدعو لنشر تعاليم الإسلام السمحة والمنهج الوسطي الأزهري في كل توجهاته وأفكاره، يتم إذاعة قناة الناس الفضائية من مصر وبالتحديد من العاصمة “القاهرة”، و تستضيف القناة العديد من مشايخ وعلماء الأزهر الأجلاء كما يقدم البرامج فيها نخبة من العلماء المسلمين المتميزين ومنهم : الشيخ محمد الدومى، الدكتور علي فخر، الشيخ محمد يحيى الكتاني، وغيرهم العديد من مشايخ الأزهر الذين يتجهون للفكر الوسطي الإسلامي الصحيح و محاربة كل أنواع العصبية والتطرف الديني.

تردد قناة الناس الفضائية على النايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12054 عمودي V 27500 5/6

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك على القيم الموضحة بالجدول لاستقبال تردد القناة بأفضل جودة HD على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة ما تقدمه القناة من محتوى هادف ومميز لكافة متابعيها.