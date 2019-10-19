تردد قناة اقرأ على كافة الأقمار الصناعية حول العالم Iqraa Frequency ترددات 2020 الجديدة

ننشر لكم خطوات استقبال تردد قناة اقرأ Iqraa TV على مختلف الأقمار الصناعية، حيث يمكنك متابعة العديد من البرامج الدينية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وتنتهج الفكر الإسلامي الوسطي، وتُبث القناة بدون تشفير، وتحظى قناة اقرأ الفضائية بمشاهدين ومتابعين من دول عربية وأجنبية، وذلك عبر العديد من الأقمار الصناعية مثل: نايل سات، وعرب سات، وغيرهم، ويمكنك التعرف على ترددات القناة من خلال السطور التالية.

تردد قناة اقرأ Iqraa TV

تقوم إدارة القناة بتقديمها عبر العديد من الأقمار الصناعية التي تجعلها تغطي كافة أنحاء العالم، مثل أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الشمالية، وأستراليا، هذا إلى جانب المنطقة العربية ودول الشرق الأوسط، ويمكنك تنزيل القناة على أي قمر صناعي من خلال ترددها Iqraa Frequency من الجداول التالية، وفقاً للقمر المراد.

تردد اقرأ على النايل سات

تردد قناة اقرأ على القمر الصناعي المصري نايل سات:

التردد 12034 الاستقطاب أفقي H الترميز 27500-5/6

تردد اقرأ على القمر الصناعي عربسات

تردد القناة على عرب سات بدر 4:

التردد 12054 الاستقطاب رأسي V الترميز 27500-5/6

تردد قناة اقرأ على القمر هوت بيرد Hotbird

تردد القناة على هوتبيرد الأوروبي

التردد 12654 الاستقطاب أفقي H الترميز 27500-5/6

تردد قناة اقرأ على هيلاس سات Hellas Sat 3

تردد اقرأ على القمر الصناعي هيلاس سات 3 في أوروبا:

التردد 12424 الاستقطاب أفقي H الترميز 27500-5/6

تردد اقرأ على انتلسات Intelsat 19

تردد القناة على القمر الصناعي انتلسات 19 في منطقة أستراليا ونيوزيلاندا:

التردد 12646 الاستقطاب أفقي H الترميز 28066-3/4

قناة اقرأ الفضائية

هي قناة سعودية ولكن وصلت للعالمية حيث تهتم بنشر الأفكار الإيجابية والتي تساعد على النجاح وذلك من خلال البرامج الهادفة، وكذلك هي قناة أسرية وعلمية هدفها تربية الأجيال والنشء على القيم والأخلاق التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أعوام عديدة تقوم قناة اقرأ الفضائية بدورها الدعوي الوسطي بعيدا عن التطرف، وبعيدا عن الانحياز لفصيل محدد، الآن تابعوا القناة على التردد الجديد لها Iqraa TV Channel Frequency.