تردد قناة توم آند جيري على النايل سات 2019

حازت قناة توم وجيري على شهرة واسعة في البلدان العربية، وهي قناة تقدم أفضل العروض لتحصل على رضى جميع متابعيها وذلك لكافة الفئات المختلفة، وهي اقوي القنوات التي تخص البرامج الكرتونية للصغار، وتعرض القناة سلسلة كبيرة ومتنوعة من برامج الرسوم المتحركة التي تنال إعجاب الأطفال، كما تعرض الكرتون الشهير والذي يعرف بأسم توم وجيري وتعتبر أشهر القنوات المعروفة حاليا.

احدث تردد لقناة توم وجيري 2019

يحتل كرتون توم وجيري المرتبة رقم 62 ضمن المائة برنامج، مما جعله يحصل على أكبر نسبة مشاهدة خلال الفترة السابقة، وتتميز القناة بعدم وجود بها فواصل إعلانية بين الفقرات حتى لا يمل منها الأطفال وهذا ما يميزها عن باقي القنوات، كما تقدم القناة أحد أهم الأفكار الجميلة التي حصلت على الكثير من الجوائز نتيجة لأعمالهم المتميزة والرائعة، حيث تقدم أيضا أفضل العروض التليفزيونية على مدار التاريخ هي عروض القط والفأر التي تخص الرسوم المتحركة.

استقبال قناة توم أند جيرى الحديثة 2019

واستطاعت القناة أن تنال على إعجاب الجميع في فترة زمنية قصيرة لما تقدمة من محتوى مميز، لا شك أنه من أحد افضل البرامج الكرتونية حتى وقتنا الحالي، لما يقدمه من مغامرات ممتعة وحلقات متنوعة ومضحكة ومحتوى أفلام كرتونية شقية ومضحكة يحبها الأطفال، وإليكم تردد قناة توم أند جيري:

التردد: 11354.

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القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: عمودي.

معدل الترميز: 27500.