تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 على القمر الصناعي النايل سات ومتابعة حلقات القط tom والفأر Jerry كاملة

نقدم تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 لجميع الباحثين عنه من آباء وأمهات، حيث تعتبر هذه القناة من أحدث القنوات في عالم الأطفال والموجودة على القمر الصناعي النايل سات بشكل مجاني لا يحتاج إلى شفرات، وتقدم أجدد أفلام الكرتون على شاشتها وبعض البرامج الهادفة التي تفيد الأطفال أيضاً والتي تعلمهم الأمور الجيدة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2019

يمكنكم الحصول على قناة توم وجيري بكل سهولة من خلال ضبط التردد الخاص بها على أجهزتكم الخاصة وتحديد القمر الصناعي النايل سات، ومشاهدة كافة برامجها والأفلام التي تعرض عليها بأفضل جودة، فهي تقوم بعرض حلقات كرتون القط والفار توم وجيري كل يوم على شاشتها، وتردد هذه القناة هو الآتي:

القمر الصناعي التردد الاتجاه معدل الترميز نايل سات 11354 عمودي 27500

قناة توم وجيري 2019

تمكنت قناة توم وجيري أن تحقق نجاح كبير جداً في فترة قصيرة منذ انطلاقها وحصلت على معدلات مشاهدة عالية جداً في العالم العربي كله وليس في مصر فقط، وأهم الأسباب التي تجذب انتباه المشاهدين لهذه القناة هو عرضها المستمر لكرتون توم وجيري الذي يعتبر أشهر أفلام الكرتون وأقدمها على مستوى العالم كله، فتم إطلاقه منذ سنوات كثيرة، ولا يوجد أحد في العالم لا يعرفه أو يشاهده من قبل، فتتميز حلقاته بروح من المغامرات والإثارة والمشاكسة والكوميديا التي تحدث بين القط توم والفأر جيري في أحداث مختلفة.