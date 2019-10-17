توم آند جيري تردد قناة tom and jerry ومن هو مبتكر الشخصيات سُورِيّ الأصل

تردد توم آند جيري بات من أكثر ترددات قنوات الكرتون بحثاُ بين الجميع، حيث يرغب الكبار والصغار بالاستمتاع بمتابعة المغامرات الطريفة بين القط توم والفأر جيري، ويتساءل البعض عن سبب النجاح الباهر الذي حققه المسلسل الكرتوني tom and jerry على مدار قرنين من الزمان، ويأتي في مقدمة الأسباب اعتماد الفيلم على الاتصال البصري بدون كلمات إلا فيما ندر، فحقق لتوم وجيري العالمية لأنه أصبح مفهوماً من كل دول العالم.

توم آند جيري

يذكر أن الفيلم الكرتوني توم وجيري تم عرضه لأول مرة على شاشات السينما في أمريكا، ثم انتقل بعد ذلك للتليفزيون، وقام بتصميم شخصيات توم وجيري وليام حنا William Hanna و جوزيف برابرا Joseph Barbera، واستطاعا بفكرة بسيطة رسم البسمة على وجوه الأطفال على مدار قرنين من الزمان، ومن المفاجآت التي لا يعرفها الكثير، أن ويليام حنا سوري الأصل، وقد ولد عام 1911 ، وهو ابن الفنان إبراهيم عبود حنا الذي أتي قبيل ولادة ابنه ويليام إلي الولايات المتحدة الأمريكية من إحدى قرى محافظة حمص.

تردد قناة توم وجيري

تقوم قصة المغامرات الكوميدية بين القط توم والفأر جيري على مطاردة توم له، بينما يلجأ جيري للحيلة وأحيانا يستعين بالكلب تايك وابنه سبايك الذي يخاف توم منهما، ويذكر أن عدد حلقات مسلسل توم آند جيري بلغ 162، وأخر حلقة تم عرضها عام 2005، وإليكم تردد قناة توم وجيري الجديد: