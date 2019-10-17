تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 لمتابعة جميع حلقات المسلسل الكرتوني الشهير عبر النايل سات

يبحث عدد كبير من الأباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي النايل سات، مع العلم أن قناة توم وجيري هي أحد القنوات الحديثة المنتشرة في الفترة الأخيرة، والتي اشتهرت بين الناس بعرضها للمسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري، على مدار اليوم، والذي يحظى بمتابعة عدد كبير من الأسر والجماهير على مستوى الوطن العربي، ويحبه الكبار والصغار، حيث نشأ عليه الجميع منذ الصغر، فهو يعد من أقدم ما أنتج في مجال الرسوم المتحركة على مر التاريخ، تابعونا لنقدم لكم تردد قناة توم وجيري.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يعتبر كرتون توم وجيري من أشهر وأقدم الأفلام الكرتونية التي عرضت على الفضائيات لأول مرة في عام 1940، وهو يقدم مغامرات بين الفأر جيري والقط توم، ويشاركهم في الحلقات مجموعة من الشخصيات الكرتونية مثل البطة الصغيرة ذات اللون الأصفر، والتي يحاول توم دائماً أكلها، ولكن يشارك الفأر جيري في مساعدتها في التخلص منه، في جو مليء بالكوميديا والمغامرات.

تردد قناة كرتون توم وجيري

كما يظهر معهم شخصية أخرى وهو الكلب سبايك وولده، والذي يستخدمهم جيري في الإيقاع بتم في المشكلات معهم، مستخدماً الجرو الصغير، ونجد أن هناك مجموعة مميزة من الشخصيات التي تظهر في الحلقات، ومنهم السمكة، ومجموعة من القطط الأخرى، وبلغ عدد الحلقات التي تم إنتاجها من كرتون توم وجيري 141 حلقة، ويمكنكم استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد من خلال البيانات التالية: