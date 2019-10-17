تردد قناة ماجد كيدز الجديد| اضبط الآن Frequency Majid Kids على القمر الصناعي النايل سات بوجودة عالية النقاء HD

تردد قناة ماجد للأطفال هو أكثر الترددات بحثاً خلال تلك الفترة من قبل العديد، لاسيما وأن قناة Majid kids Tv أصبحت من أفضل القنوات المتخصصة للأطفال والمحبوبة لهم، وعبر موقعنا “أعرف كورة” نسعى دائما إلى تقديم كافة رغبات متابعينا الكرام، لذا فقد خصصنا مقالنا اليوم لوضع تردد قناة ماجد 2020 على القمر الصناعي النايل سات.

قناة ماجد للأطفال

قناة Majid Kids TV هي قناة فضائية متخصصة للأطفال، وهي إحدى محطات التلفزيون الإماراتي، وتبث محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات، وكما أشارنا إلى أنها قناة خاصة للأطفال فهي تقدم لهم محتوى متنوع يخاطب الفئات العمرية، وهو محتوى ترفيهي ثقافي هادف.

قناة ماجد للأطفال تعد من أشهر القنوات الفضائية الخاصة للأطفال، ويرجع السبب إلى جودة محتواها وخاصة وأن إدارتها تعمل على تقديم كل ما هو مميز وفريد يفيد جميع الفئات العمرية للأطفال سواء على مستوى المنطقة العربية أو خارجها، وهو الأمر الذي ساهم بشكل فعال على نجاح القناة في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة منذ اللحظات الأولى من انطلاق بثها الأول.

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تسعى قناة ماجد إلى تقديم كل ما هو جديد في عالم الأطفال، وقد استعانت إدارة القناة بعدد من الشركاء العالميين والمحليين لتقديم محتوى جيد للأطفال وذلك من خلال مجموعة من البرامج والرسوم المتحركة هادفة من خلال تلك البرامج تنمية إدراك الأطفال والعمل بشكل ملموس على تنمية المهارات الذهنية والعقلية، فضلاً عن امتلاكها مكتبة ضخمة تحتوي على عدد كبير من الشخصيات الكرتونية.

تردد قناة ماجد كيدز الجديد

نشير إلى أن إدارة القناة قامت بتغيير تردد قناة ماجد للأطفال على النايل سات، وذلك بهدف تحسين وتقوية إشارة البث فضلاً عن استخدام تقنية الHD حتى يتم عرض الصورة بشكل جيد وعلى درجة كبيرة من النقاء، ويمكنكم أعزاءنا المتابعين استقبال تردد قناة ماجد كيدز من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12467

ترميز: 27500

استقطاب: أفقي h

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: hd

الجدير بالذكر، أن قناة Majid Kids يتم بث محتواها على مدار اليوم بدون تشفير “مجانياً”، وتعرض العديد من برامج الأطفال الهادفة والتعليمية الترفيهية،الآن أعزاءنا المتابعين يمكنكم تقديم محتوى جيد لأطفالكم من خلال أهم وأشهر وأبرز المحطات الفضائية العربية وذلك من خلال استقبال تردد قناة ماجد للأطفال الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات وبجودة الHD.