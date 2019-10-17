تردد قناة اليرموك الجديد Yarmouk TV 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات وبجودة HD

تردد قناة اليرموك الجديد، عبر موقعنا “أعرف كورة” نتابع معنا أهم وأجدد ترددات القنوات الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات وهو تردد قناة yarmouk TV، حيث لوحظ خلال الفترة الحالية زيادة البحث عن تردد اليرموك الجديد على محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية من قبل محبي ومتابعي القناة وخاصة وأن قناة اليرموك قامت بعرض وبث حلقات الملحمة التاريخية قيامة أرطغرل على مدار الخمس أجزاء، ومع قرب عرض الجزء الأول من مسلسل قيامة عثمان وهو الامتداد التاريخي القيامة أرطغرل يبحث محبي الدراما التركية عن تردد قناة اليرموك اتش دي لمتابعة العمل الدرامي الملحمي التاريخي قيامة عثمان، وعبر الأسطر التالية سنضع لحضراتكم جدول مفصلا يحتوي على تردد قناة اليرموك HD عبر القمر الصناعي النايل سات.

قناة اليرموك

قناة Yarmouk TV هي قناة فضائية أردنية تأسست منذ عام 2012 وعلى الرغم من حداثتها استطاعت أن تكون واحدة من أهم المحطات الفضائية وأن تملك أكبر قاعدة جماهيرية سواء في المنطقة العربية أو خارجها، فضلاً عن أنها قناة مجانية يتم بث محتواها عبر القمر الصناعي النايل سات على مدار اليوم دون تقطيع أوتشويش.

قناة اليرموك تملك بالفعل إدارة ناجحة وفريق عمل مميز، بالإضافة إلى حرص القناة على تقديم محتوى جيد يتناسب مع العادات والتقاليد العربية، قناة اليرموك هي قناة إخبارية متنوعة شاملة، تقدم محتوى متنوع بين الإخباري والثقافي والترفيهي، وهو الأمر الذي ساهم في امتلاكها لعدد كبير من المتابعين .

اصبح تردد قناة اليرموك الجديد هو أعلى ترندات البحث على محركات البحث، وخاصة بعد أن تم عرض مسلسل قيامة أرطغرل ب أجزائه الخمس، وهو المسلسل الذي حاز إعجاب الملايين في المنطقة وخارجها، ومع اقتراب موعد عرض حلقات مسلسل قيامة عثمان وهو الامتداد التاريخي والدرامي للعمل الملحمي قيامة ارطغرل يبحث العديد عن تردد قناة اليرموك وهو ما سوف يتم توفيره لكم عبر الأسطر التالية.

تردد قناة اليرموك

القمر الصناعي: النايل سات

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التردد: 11678

الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

قدمنا لحضراتكم كافة المعلومات الخاصة ب تردد قناة Yaromuk TV ونسعد دائما بتلقي استفساراتكم وتعليقاتكم عند وجود أي مشكلة في استقبال إشارة تردد اليرموك الجديد HD عبر القمر الصناعي النايل سات.