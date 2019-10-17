ضبط تردد قناة طيور الجنة وطيور بيبي 2019 على نايل سات أجمل قناة كارتون للأطفال

تردد قناة طيور الجنة تعتبر قنوات طيور الجنة وكرتون نتورك وطبيور بيبي وسبيس تون من أشهر وأفضل قنوات الأطفال خلال السنوات الماضية، والتي يشاهدها الأطفال في معظم المنازل العربية في كافة أنحاء الوطن العربي، وتعد قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة حالياً في مجال القنوات الفضائية للأطفال، حيث تعد القناة رقم 1 في مجال الأغاني والأناشيد التعليمية للأطفال في سن صغيرة وتحرص القناة على تقديم برامج شيقة ومسلية للأطفال، بجانب الاهتمام بالجانب التعليمي لتوسيع مدارك الأطفال وحثهم على أكتساب مهارات وقدرات جديدة حتى يكون مبدعين في المستقبل.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

بدأ بث قناة طيور الجنة لأول مرة في عام 2008، واهتمت القناة بمخاطبة الأطفال بمختلف الأعمار السنية، واستطاعت في فترة قصيرة أن تحقق نجاحاً وانتشاراً منقطع النظير في مختلف البلدان العربية، حتى أصبح لا يخلو بيت عربي من قناة طيور الجنة.

التردد الخاص بالقناة القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز 11310 نايل سات افقي V 27500 11315 نايل سات افقي V 27500 11387 عربسات افقي V 27500

قناة طيور الجنة

وتقدم قناة طيور الجنة مجموعة كبيرة من البرامج الشيقة والأغاني والأناشيد التعليمية للأطفال على مدار اليوم طوال الـ 24 ساعة دون إنقطاع، ومن أبرز نجوم القناة من الأطفال جنة مقداد وإياد مقداد وبراء العويد و ليليان السلاوي، نتمنى لأطفالكم مشاهدة ممتعة.