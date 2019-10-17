تردد طيور بيبي الحديث 2019 toyor baby على قمر النايل سات

تردد طيور بيبي الحديث 2019، نقدمه لكل مُتابعينا على موقع” اعرف كورة”، وهو تردد أحد قنوات الأطفال الشهيرة، حيث بدأ قناة طيور بيبي في الظهور عام 2012، وهى قناة خاصة بالأطفال الصغار من عامهم الأول حتى ستة سنوات، وتقدم مجموعة مميزة من الأغاني الكرتونية والقصص والبرامج التعليمية والترفيهية في آن واحد، وتهتم القناة بتقديم محتوى هادف وفريد من نوعه إلى مُتابعيها، وجاء تردد طيور بيبي الحديث كالتالي:

تردد طيور بيبي الحديث 2019

حيث تحرص قناة طيور بيبي على تقديم وتعليم الطفل كل ما يخص أركان الإسلام الخمسة منذ الصغر، وتعلمهم كيفية الوضوء والصلاة بشكل صحيح، وتقوم بعرض بعض” آيات القرآن الكريم” من أجل أن يحفظها الصغار بسهولة، وليس هذا فقط بل تقدم الأحاديث النبوية الشريفة التي يستطيع الطفل استيعابها وتعلمها منذ الصغر.

فتقدم بعض القصص القصيرة في شكل أغنية مثل” حمار جحا” وتدور أحداث القصة عن شخص يدعى جحا، وكان ينوى الذهاب إلى السوق من أجل شراء” حمار”، وقابل أحدهم في الطريق وأخبره، فقال له الشخص الأخر انه عليه قول ” إن شاء الله” قبل النية، فتجاهله حجا وسخر منه واتجه إلى السوق، ولكن لم يشترى طلبه؛ لأنه تم سرق المال منه، وعاد حزيناً من السوق وهو يقول” إن شاء الله” سرق اللص المال، وهنا يتعلم الطفل ضرورة تقديم المشيئة والاعتماد على الله في كل شئ.

استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي

ومن خلال هذه الترددات يمكنك استقبال تردد قناة طيور بيبي الحديث 2019: