يبحث عشاق المسلسلات التركية لمعرفة تردد قناة ATV التركية الجديد الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان وموعد عرض الحلقة الأولى، ذلك المسلسل الذي من المتوقع أن يحظى نسبة مشاهدة كبيرة، حيث يترقبه الملايين من المشاهدين حول الوطن العربي والعالم بأكمله، وخاصة بعد نجاح أرطغرل الذي حقق نجاح كبير حول العالم، وأعلن مؤلف المسلسل عن بدء سلسلة جديدة من المسلسل بعد ظهور أول إعلان له، وينتظر عشاق المسلسل معرفة موعد الحلقة الأولى رسميًا والتي تذاع عبر قناة إيه تي في.

تردد قناة ATV التركية الجديد

يمكن لكافة عاشقي المسلسلات التركية متابعة مسلسل المؤسس عثمان التركي عبر الأقمار الصناعية المختلفة دون حدوث أي إنقطاع للمسلسل أثناء المتابعة، حيث أنه من المنتظر أن يتم إذاعته خلال أيام قليلة جدًا وسوف يكون عبر قناة إيه تي في التركية الناقل الحصري للمسلسل.

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل قيامة أرطغرل على مدار الخمس سنوات الماضية، وانتهاء الموسم الأخير منه في الأيام الماضية، يعيش الجميع لحظات انتظار وشوق منذ انتهائه من أجل ترقب مسلسل المؤسس عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه مؤسس الدولة العثمانية، بعد إعلان الحلقة الأولى من المسلسل، ومن المتوقع أن يكون في الأسبوع الأول من نوفمبر لعام 2019.

سيذاع المسلسل كل يوم اثنين عبر إيه تي في التركية في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ويترجم بعد نزول الحلقة بساعتين، ليتمكن من مشاهدته كافة عشاق الدراما التركية من الوطن العربي.

مميزات قناة ATV

تُعد قناة إي تي في من أفضل القنوات التركية التي زادت شهرتها في الفترة الأخيرة بعد عرض المسلسل التركي التاريخي قيامة أرطغرل عليها، وسوف تقوم أيضًا بإذاعة المسلسل الجديد المؤسس عثمان مؤسس الدولة العثمانية، ويذكر أن تلك القناة تم بثها في عام 1993، وتُعد من أهم القنوات الموجودة الرئيسية في تركيا التي تهتم بعرض المسلسلات التركية والبرامج الإخبارية والترفيهية والمنوعات على مدار 24 ساعة بلا إنقطاع.