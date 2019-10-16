تردد قناة ام بي سي مصر MBC Masr 2019 الجديد علي نايل سات

تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr الجديد الذي يتم البحث عنه بإستمرار حيث أنها من أشهر القنوات الفضائية في مصر والوطن العربي، ومم يميز القناة أنها دائما متجددة وتقدم محتوى مميز بالإضافة للبرامج الشيقة، وبرامج المسابقات والترفيه، وتهتم قناة إم بي سي مصر بكل مايهم الشارع المصري من أخبار سياسية وفنية وإجتماعية، وتعرض أفضل المسلسلات لكبار النجوم مما جعلها القناة المفضلة في كل منزل وأصبحت قناة للأسرة حيث ترضي الكبار والصغار.

قناة ام بي سي مصر

تضم شبكة قنوات ام بي سي مصر العديد من القنوات، والمقر الرئيسي للقناة في دبي، ومن القنوات التابعة لشبكة إم بي سي مصر، قناة MBC مصر ، MBC3، MBC4، MBC1 MBC2، وقناة أكشن بوليود، وام بي سي العراق، وتقدم القناه العديد من البرامج المميزة مثل برنامج من القلب للقلب، وبرنامج صباحك مصري، والعديد من البرامج، إضافة لعرض مسلسل راجل وست ستات ومسلسل أنوش، كما تعرض القناة برنامج المسابقات أحلى صوت The Voice الذي يتابعه الملايين على مستوى الوطن العربي.

تردد قناة ام بي سي مصر

برامج قناة mbc مصر في شهر اكتوبر

برنامج حديث المساء.

برنامج الشيف حسن.

برنامج اللعيب مع رزان و مهيب.

برنامج يحدث في مصر .

برنامج الحكاية.

وغيرهم الكثير من البرامج، ونظرا للنجاح الكبير الذي حققته قناة ام بي سي مصر فقد أطلقت شبكة قناة أم بي سي قناة mbc مصر2.