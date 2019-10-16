استقبل تردد قناة طيور بيبي اطفال الجديد 2019 علي نايل سات

يزداد البحث عن تردد قناة طيور بيبي من جانب الأباء والأمهات كونها قناة تعليمية وتقدم محتوى هادف للأطفال، كما أنه اتساعد في إكتساب الطفل للعديد من المهارات وتنمي ذكاء الطفل، إضافة لتقديم التسلية والترفيه وتساعدهم في قضاء وقت مفيد، مما جعلها من أبرز قنوات الأطفال هي وقناة طيور الجنة والتي يملكهما رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، الذي يستعين بأبنائه في تقديم برامج القناة، وأصبحت القناة نجحت من أشهر قنوات الأطفال، وأكثرها نجاحاً على مستوى الوطن العربي، رغم انطلاقها من فترة قصيرة في عام 2012.

قناة طيور بيبى الجديدة

تقدم قناة طيور بيبي الأغاني التعليمية وألعاب الذكاء، كما تقدم الأفلام الكرتونية المحببة لدى الأطفال، وأغاني رسوم متحركة، ومسلسلات كرتونية شهيرة، إضافة للبرامج الثقافية والتعليمية والمسابقات، وتزرع في نفوس الطفل حب التعاون ومساعدة الغير وقول الصدق ، والأخلاق الحميدة، وهو ما جعل القناة الأولى في كل منزل، ومن أهم برامج القناة برنامج ست البيت الصغيرة، وغيرها من البرامج الهادفة والقيمة.

تردد قناة طيور بيبي

تقدم قناة طيور بيبي الكثير من النصائح ولكن بشكل غير مباشر مما تجعل الأطفال تقبل على مشاهدة هذه القناة التي تعتبر بمثابة عالمهم الخاص ، وتتميز القناة بأنها تتعامل مع جميع الفئات العمرية للأطفال، وتوجه النصائح والإرشادات ليقوم لطفل بتنفيذ هذه السلوكيات والتعود عليها مثل الإستئذان قبل الدخول وإلقاء التحية، والكثير من السلوكيات .