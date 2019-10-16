اضبط تردد قناة طيور الجنة 2019 Toyor Al Janah لمشاهدة برامج وأغاني الأطفال على النيل سات

ننشر لكم تردد قناة طيور الجنة toyor aljanah على النايل سات، والتي يبحث عنها جميع الأباء والأمهات لأنها قناة تهتم بالطفل وتقدم برامج الأطفال التي تنمي قدرات الطفل وتوسع مداركه، وتستهدف القناة الأطفال من عمر عام وحتى خمسة عشر عام، فتقدم أناشيد تعليمية يتعلم الأطفال من خلالها سلوكيات محببة، كما تقدم كل جديد من وسائل ترفيهية وتعليمية للأطفال، ومن خلال هذ المقال نقدم تردد قناة طيور الجنة.

قناة طيور الجنة 2019 toyor aljanah

إنطلقت قناة طيور الجنة في عام 2008 وهي قناة أردنية لصاحبها رجل الأعمال خالد مقداد، وقد نجحت القناة وأصبحت أهم قناة للأطفال وتقدم مسلسلات كارتون، وأنشيد وأغاني يعشقها الأطفال، كما تقدم برامج ترفيهية تسعد الأطفال وتساعدهم في قضاء وقت ممتع أمام الشاشة، وتوجه القناة الأباء لإستغلال مواهب أطفالهم وتنمي قدراتهم، وتساعد في تعليم الأطفال الألوان والأرقام، وأسماء الفواكه والخضروات، وتعلم الطفل أهمية طاعة الوالدين، وغيرها من السلوكيات السليمة .

تردد قناة طيور الجنة علي نايل سات

وقد حققت قناة طيور الجنة متابعة وإعجاب الصغار والكبار ليس على مستوى الوطن العربي فقط، ولكن على مستوى العالم، وذلك بسبب تميزها وتقديم محتوى هادف وجذاب، كما تزرع في نفوس الأطفال احترام الكبير، والعطف على الصغير مع معرفة أركان الإسلام وكيف يصلي وتعلم الطفل بعض الأحاديث النبوية وحفظ الأيات الصغيرة من القرآن مما جعلها قناة تساعد الأسرة في تعليم الأخلاقيات والسلوكيات بشكل بسيط وميسر على الطفل، وجعلها تستحق أن تكون قناة الطفل رقم 1 في العالم.