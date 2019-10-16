تردد قناة طيور بيبي الحديث 2019 على النايل سات

أصبحت قناة طيور الجنة 2019 من أشهر وأهم القنوات التي نالت على أعلى نسبة مشاهدة بين مثيلاتها من قنوات الأطفال الأخرى، ولأنها تقدم محتوى هادف ومفيد وترفيهي وتعليمي أيضا، استطاعت في فترة زمنية قصيرة أن تحصل على قاعدة جماهيرية كبيرة لها لأنها أحد أهم قنوات الأطفال المفضلة، وبعد أن تم تغيير التردد لكي يصل أفضل جودة إلى المتابعين، ننشر لكم من موقعكم أعرف كورة تردد قناة طيور الجنة 2019 الجديد لكل الباحثين عنه.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2019 على النايل سات

وتعمل القناة على تقديم محتوي مميز وهادف وجذاب وتقدم المعلومات بشكل بسيط حتى يستطيع الطفل أن يحصل على المعلومة بشكل سهل، وتتبع القناة التقاليد الدينية التي تحث الأطفال على معاونة الناس وحب بعضهم البعض وعدم إيذاء الغير، وطاعة الوالدين والإنصات لهم في أوامرهم، وبدأ انطلاق القناة منذ 26 أكتوبر 2012 وحتى الآن، وتذيع من عمان بالأردن، وهى مملوكة لذات شركة إنتاج قناة طيور الجنة لمالكها خالد مقداد، وقد حصلت على نجاح كبير ونسبة مشاهدة مرتفعة لما تقدمه من أناشيد جميلة.

استقبال قناة طيور بيبي 2019

الجميع يتفق على أنها واحدة من القنوات التي يحبها الأطفال بشكل عام ويريدون الاستمتاع بها، ومن خلال التردد التالي يمكن استقبال القناة ومتابعة كل ما يعرض عليها من برامج وأناشيد تعليمية وترفيهية:

التردد: 11315.

Advertisements

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: افقي.

معدل الترميز: 27500.