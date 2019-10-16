ضبط تردد توم وجيري Tom and Jerry الجديد أفضل قناة كرتون أطفال أحدث ترددات النايل سات 2020

يحرص ملايين المشاهدين من كبار وصغار السن في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم أجمع على ضبط تردد توم وجيري Tom and Jerry على أجهزة استقبالهم، حيث تعتبر قناة توم آند جيري واحدة من أشهر قنوات التسلية التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء لما تتميز به من تقديم حلقات مسلسل القط والفأر الأشهر عبر التاريخ،حيث تعد أشهر مسلسلات الكرتون على مستوى العالم، ويظهر تأثيره على مشاعر وسلوك الأطفال بشكل كبير.

تردد توم وجيري Tom & Jerry

ونظراً للإقبال الكبير من جانب المشاهدين في كافة البلدان العربية على البحث عن تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry، نستعرض معكم من خلال السطور التالية أحدث تردد للقناة على القمر الصناعي المصري النايل سات حتى تتمكن من ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم بكل سهولة ويسر:

اسم القناة التردد معدل الترميز تردد قناة توم وجيري Tom & Jerry 11354 V 27500-3/4

قناة توم وجيري على النايل سات

ما يجعل قناة توم وجيري Tom and Jerry متفردة ومتميزة عن غيرها من قنوات الأطفال أنها تبث المحتوى الخاص بها طوال الـ 24 ساعة دون عرض إعلانات تجارية، ودون إنقطاع أو تشفير، ويمكنك الاستمتاع بمتابعة حلقات ومغامرات كرتون القط والفأر Tom & Jerry الشيقة بأفضل جودة HD عند ضبط الريسيفر لديكم لاستقبال شارة بث القناة الفضائية كما هو موضح بالأعلى.