تردد قناة توم آند جيري على النايل سات 2019

تعتبر قناة توم آند جيري واحدة من أهم قنوات الأطفال التي ظهرت على النايل سات، استطاعت القناة جذب عدد كبير من الأطفال نظرا لتميز وتنوع فقراتها البرنامجية وحرصها على تقديم فقرات من البرامج وأفلام الكرتون الشهيرة التي يعشقها الأطفال، وقد نالت على إعجاب الكثير من الأطفال بشكل عام، كما أنها حصلت على أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي، وهي واحدة من أهم القنوات التي نالت إعجاب الأطفال في الوطن العربي.

تردد قناة توم وجيرى على النايل سات 2019

وتقدم القناة برامج مفيدة ومسلية للأطفال والتي تستهدف تطوير سلوكهم وتوسيع مداركهم، كما تشجعهم على استغلال مواهبهم بطريقة إيجابية تحقق لهم النفع والفائدة، وتعرض القناة مغامرات توم وجيري ذلك الكرتون القديم الذي يستمتع به الكبار والصغار، حيث أن القناة ليس بها فواصل إعلانية بين الفقرات حتي لا يمل منها الأطفال وهذا ما يميزها عن باقي القنوات، وتعمل القناة على تقديم سلسلة متنوعة ومختلفة من حلقات توم وجيري على مدار اليوم بدون انقطاع، ويذكر أن القناة تقوم بعمل المسابقات التفاعلية بين الأطفال والتي تحثهم على المشاركة كما تحفزهم على إطلاق مواهبهم.

استقبال قناة توم وجيري 2019

وتعتبر قناة توم وجيري هي واحدة من القنوات الفضائية المجانية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، لذلك يمكن استقبال القناة دون دفع اشتراك شهري لها، وذلك عن طريق كتابة المعلومات المخصصة لها على جهاز الريسيفر كالتالي:

التردد: 11345.

Advertisements

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: عمودي.

معدل الترميز: 27500.