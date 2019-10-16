تردد قناة طيور بيبي 2019 على النايل سات لمتابعة أفضل البرامج والأغاني للأطفال

يرغب أغلب الأهالي في الوطن العربي في التعرف على تردد قناة طيور بيبي 2019، لاعتبارها من أهم القنوات في عالم الأطفال، والتي تتميز بتقديمها أهم البرامج الهادفة والأغاني الممتعة التي يحبها الأطفال في كل مكان على مستوى العالم العربي، كما أنها تمكنت من تحقيق نجاح كبير منذ انطلاقها وحتى الآن.

تردد قناة طيور بيبي 2019

يمكنكم الحصول على قناة طيور بيبي على أجهزتكم من أجل أطفالكم والتمتع بمتابعة أفضل البرامج والأغاني التي تعرض على شاشتها على مدار اليوم، من خلال ضبط الترددات الخاصة بها على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم، فتعتبر هذه القناة مجانية يمكن الحصول عليها بدون شفرات، وترددات هذه القناة هي:

تردد طيور بيبي الحديث القمر الصناعي الاتجاه معدل الترميز 11310 نايل سات افقي V 27500 11315 نايل سات افقي V 27500 11387 عربسات افقي V 27500

تردد طيور بيبي

انطلقت قناة طيور بيبي للأطفال في عام 2012م وترجع ملكيتها لرجل الأعمال الأردني الأستاذ خالد مقداد، وذلك بعد أن تمكنت قناة طيور الجنة النجاح في العالم العربي كله، حيث تعتبر قناة طيور بيبي هي أحد قنوات مجموعة طيور الجنة، وتهتم هذه القنوات بالاهتمام بالأطفال في عمر صغير ومساعدته في تطوير قدراته وتوسيع مهاراته وتنمية معدل ذكائه، كما أنها تهتم بتحسين علاقة الطفل بأسرته وبالمجتمع المحيط به من شارع أو مدرسة، وتعتبر هذه القنوات من أول القنوات التي تخاطب الأطفال أصحاب السن الصغير في العالم العربي.