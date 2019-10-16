تردد قنوات النايل سات 2019 من خلال التردد السحري الشبكي وطريقة ضبطه بالخطوات

من موقعنا نقدم لكم تردد قنوات النايل سات 2019 الجديد، حيث أن قنوات النايل سات من القنوات الكثيرة الموجودة في العالم العربي والتي يتابعها الجميع من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ويبحثون دائماً عن تردداتها المختلفة والتي قد تعوق تواجد بعض قنوات النايل سات في بعض الأماكن وقد يحتار البعض في ضبط معدل الترميز أو معدل الخطأ على بعض الرسيفرات.

تردد قنوات النايل سات 2019

نقدم لكم اليوم الحل السحري للحصول على قنوات النايل سات دون مشقة البحث عبر الترددات المختلفة وذلك عن طريق تردد واحد وسحري عبر القمر الصناعي نايل سات الذي تم تحديث الترددات التي تعرض عبره للتسهيل على المشاهدين في مناطق جغرافية مختلفة.

طريقة ضبط ترددات قنوات النايل سات

لابد من ضبط الطبق الهوائي بشكل جيد نحو القمر الصناعي النايل سات والتأكد من سلامة الكابل الموصل بين الرسيفر والطبق للحصول على أقوى إشارة من القمر الصناعي ثم يمكن بعدها ضبط التردد التالي على الرسيفر حتى يمكن الحصول على قنوات النايل سات.

ترددات قنوات النايلسات

تردد 11603 الأفقي H الترميز معامل 27500

تردد 10758 عامل الترميز العمودي 27500

يمكن من خلال هذه الترددات الحصول على جميع قنوات النايل سات بقوة إشارة جيدة جدأ وكذلك جودة المشاهدة بلا تقطعات أو تشويش، ويأتي قمر النايل سات من الأقمار المهمة والشائعة والتي أثبتت فاعلية وجودة خلال الأعوام الأخيرة من حيث نتائج العرض والقنوات المتعددة التي ينقلها القمر في جميع أنحاء الوطن العربي بل والقارة الإفريقية والأوروبية والاسيوية.

تمكن القمر الصناعي المصري أن يكتسب الثقة في جودة الإشارة والقضاء على التشويش، لذلك أصبح هو المفضل للمشاهدة في انحاء الوطن العربي والبحث الدائم عن تحديثات الترددات التي نعمل على نقلها لكم أول بأول من خلال موقعنا.