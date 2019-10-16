تردد قناة بداية الجديد 2019 التي تعرض برنامج زد رصيدك 8 وطريقة استقبالها على قمر نايل سات

نعرض لكم تردد قناة بداية الجديد 2019 والتي كانت قد توقفت بسبب تعرضها للكثير من المشاكل قبل أن تعود مرة أخرى للبث بتردد جديد، نظرا للشعبية الكبيرة التي حققتها القناة منذ أن بدأت البث الخاص بها في عام 2014، وخاصة بعرضها برنامج زد رصيدك الذي شهد نسب مشاهدة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي مما أدى إلى إنتاج العديد من المواسم منه نظرا للشهرة الكبيرة التي حصل عليها البرنامج وجعله من أهم البرامج التي يتم متابعتها.

تردد قناة بداية الجديد 2019

وأعلنت إدارة القناة الفضائية عن إعادة البث مرة أخرى بداية من أمس الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر بعد أن كان الكثير من المشاهدين يتساءلون عن موقف القناة وما إذا كانت سوف تعود للبث مرة أخرى أم لا، حيث قامت القناة السعودية بتوجيه الشكر للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، ثم عادوا لبث برامجهم مرة أخرى والذي من أبرزهم زد رصيدك 8 والذي من المتوقع أن يشهد متابعة كبيرة خلال الفترة القادمة، ونعرض لكم الآن تردد القناة وطريقة استقبالها على أجهزة الاستقبال.

اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح قناة بداية نايل سات 12054 H 27500 3/4

وأعلنت القناة بأنها سوف تقوم باستكمال برنامج زد رصيدك في موسمه الثامن والذي جذب انتباه الكثير من الشباب، حيث سيتم إعادة بثه من خلال القناة مرة أخرى بعد أن كان ينقل من خلال قناة الميدان بعد غلق القناة، وسوف يشارك في هذا الموسم 120 شاب، على أن يتم تحديد الفائز منهم من خلال لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.