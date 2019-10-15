تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة لمتابعة برامج وأغاني الأطفال الشيقة ترددات النايل سات 2020 الجديدة

تردد قنوات طيور بيبي وطيور الجنة، هو ما نعرضه لكم في هذا التقرير بعد أن أصبحت أهم قناة فضائية للصغار، حيث تربعت قناة طيور بيبي وقناة طيور الجنة على عرش قنوات الأطفال الأكثر نجاحاً وتميزاً خلال الفترة الماضية، بعد أن استطاعت أن تدخل معظم البيوت العربية من المحيط إلى الخليج، وأصبح الآن لا يخلو بيت في مصر تقريباً من أغاني وأناشيد وبرامج قناة طيور الجنة الشهيرة، والتي إعتاد الأطفال ترديدها نظراً لحبهم الشديد لها.

قناة طيور بيبي وطيور الجنة Toyor Baby & Toyor Aljanah

وتحرص قناة طيور بيبي وقناة طيور الجنة على عرض محتوى حصري خاص بها وحدها ودون غيرها، حيث تقدم أغاني وأناشيد تعليمية للأطفال من تأليف وألحان أفراد من طاقم القناة، ولذلك حققت إنتشاراً كبيراً في كافة البلدان العربية في وقت قصير، كما تعرض القناة مجموعة كبيرة من أفلام الكرتون التي يعشقها الصغار، بالإضافة إلى برامج تعليمية مبسطة تهدف إلى الارتقاء بالجيل الجديد وتعليمهم تقاليد المجتمع العربي.

تردد قناة طيور بيبي وطيور الجنة

ومنذ تأسيس قناة طيور بيبي وقناة طيور الجنة Toyor Baby and Toyor Aljanah Channels، أصبحت من أهم القنوات الرائدة في مجال قنوات الأطفال على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي، حيث باتت من أكثر القنوات شهرة بين الأطفال مما جعل الآباء والأمهات يحرصون على مشاهدة أبنائهم لها بشكل مستمر، حيث تساعدهم فقرات وبرامج القناة في تربية الأطفال في سن صغيرة.

ونستعرض معكم الآن أحدث تردد لقناة طيور بيبي وقناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات، ويمكن من خلال ضبط التردد الجديد 2020 الخاص بالقنوات، الإستمتاع بمتابعة أجمل أغاني وأناشيد وأفلام كارتون الأطفال بأعلى جودة ممكنة HD:

اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز تردد قناة طيور الجنة Toyor Aljanah 11315 عمودي V 27500 تردد قناة طيور بيبي Toyor Baby 11392 عمودي V 27500

برامج قنوات طيور الجنة بيبي

وما زاد من انتشار قناة طيور بيبي وقناة طيور الجنة خلال السنوات الأخيرة، حرص القناة على تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والبعد عن السلوكيات الخاطئة بشكل بسيط وغير معقد وهو ما يحبه الأطفال، كما تعرض القناة بشكل دائما أغاني وأناشيد تعليمية لتعليم الأطفال الألوان، والحروف، والأرقام، والطيور، والفاكهة، والحيوانات، والخضروات، وغيرها من الأمور الهامة التي يجب أن يتعرف عليها الأطفال في سن صغيرة، من أجل توسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذاتية وحثهم على الإبداع.