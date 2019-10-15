لمغامرات القط والفأر .. اضبط تردد قناة توم وجيري 2019 الجديد على قمر النايل سات بخطوات بسيطة

نقدم لكم تردد قناة توم وجيري الجديد 2019 حيث تعتبر القناة الأولى للأطفال حيث يتم العمل على تقديم باقة من البرامج التعليمية لجميع الأطفال مع توفير مجموعة من الأفلام الكارتونية المتميزة على رأسها توم وجيري الذي يحبه الجميع حيث أن القناة لا تعرض توم وجيري فقط بل يتم عرض الكثير من الأفلام الكارتونية المتنوعة، سوف نعرض لكم التردد.

أجدد تردد قناة توم وجيري 2019

تعتبر قناة توم وجيري من أفضل قنوات الخاصة بالأطفال التي حقتت نجاح كبير بالفترة الأخيرة حيث إجتمع عليها العائلات من كبار وصغار حيث أنها تقدم توم وجيري الذي حقق نجاح كبير عند عرضه ولازال يعتبر من أهم الأفلام الكارتونية الشهيرة التي لاقت نجاح مبهر في الفترة الأخيرة حيث يمكنك الحصول على متابعة ممتعة للغاية ولذلك عليك ضبط التردد من أجل الحصول على أوقات ممتعة ليس لها مثيل ولذلك قمنا بتوفير القناة لكم من خلال هذا المقال.

القمر الصناعي تردد القناة الاتجاه معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11354 عمودي 27500 5/6

مغامرات القط والفأر على قناة توم وجيري

تحرص القناة على تقديم محتوى معرفي متميز للصغار حيث يتم تعليم الأطفال الكثير من الأشياء من بينها تعليم الحروف وأسماء الفاكهة والخضروات والحيوانات باللغة العربية والإنجليزية، كما يتم الحرص على تقديم عدد من الأفلام الكارتونية التشويقية وتوم وجيري على مدار اليوم، كما يتم تقديم أغاني للأطفال رائعة ولذلك حققت القناة نجاح مبهر في فترة قصيرة للغاية فتم العمل على فتح القناة للكبار والصغار، وأصبح الجميع يلتف حول القناة من أجل مشاهدة كارتون وجيري والبرامج وجميع البرامج التي يتم عرضها من خلال القناة، لذا اضبط تردد توم وجيري الجديد على النايل سات.