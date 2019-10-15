تردد قناة لنا Lana TV وتلفزيون لنا بلس Lana Plus عبر نايل سات وهوت بيرد ترددات 2020 الجديدة

تردد قنوات لنا Lana TV وقناة لنا بلس Lana Plus من بين الأكثر بحثاً على الإنترنت، حيث تعد من أشهر القنوات السورية الإجتماعية والترفيهية في الوطن العربي، والتي تقدم برامج متنوعة تخص الشأن السوري خاصةً والشأن العربي بشكل عام، وتحظى قناة لنا Lana TV وقناة لنا بلس Lana Plus بشعبية كبيرة في سوريا لأنها تهتم بشئون المجتمع السوري وهموم الأمة العربية بشكل عام، وتحاول إصلاح المشاكل في المجتمع من خلال تقديم محتوى هادف ومميز.

وتعد قناة لنا بلس السورية من القنوات الجديدة في عالم الفضائيات، ولكنها في وقت قصير تمكنت من جذب قطاع كبير من المشاهدين لما تقدمه من محتوى شيق ومميز، حتى أصبحت تحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين في سوريا وعدد من الدول العربية والأفريقية.

قناة لنا ولنا بلس Lana & Lana + TV

وحققت قناة لنا Lana TV وقناة لنا بلاس Lana Plus إنتشاراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، نظراً للمحتوى القيم الذي تقدمه والذي يتناسب مع جميع الفئات العمرية في المجتمع العربي بكافة طبقاته، وهو ما جعلها تحقق نسب مشاهدة عالية مؤخراً، حيث تقوم القناة بتقديم دراما عربية راقية، وبرامج هادفة تعمل على الارتقاء بثقافة ووعي الشباب السوري والعربي بشكل عام، من خلال تنمية وعيه بأفكار معتدلة، تساعد على تنشئة جيل مستقيم في البلدان العربية المختلفة.

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تردد قناة لنا تلفزيون لنا بلس

أصبح تردد قناة لنا Lana TV وقناة لنا بلس Lana Plus من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها مؤخراً على محركات البحث في مختلف الدول العربية، ولذلك نقدم لكم من خلال السطور التالية أحدث ترددات لقنوات لنا Lana TV ولنا بلس Lana Plus بأفضل جودة HD على الأقمار الصناعية النايل سات وهوت بيرد:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز قناة لنا السورية Lana TV نايل سات Nilesat 11373 أفقي H 27500 12360 رأسي V 27500 قناة لنا بلاس Lana plus 12226 أفقي H 27500 قناة لنا السورية هوت بيرد Hotbird 11258 أفقي H 27500

برامج تلفزيون لنا بلس السورية

وتعد من أشهر البرامج التي تقدمها قناة لنا بلس برنامج “في أمل”، والذي تقوم بتقديمه النجمة المتألقة “أمل عرفة”، وبرنامج “قصة حلم”، والذي تقدمه المذيعة الشهيرة “رابعة الزيات، وتعد قناة لنا Lana TV HD Syria السورية قناة مجانية تقدم برامجها على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش أو تشفير، ولا يحتاج مشاهدين القناة دفع أية رسوم شهرية أو سنوية، وهو ما زاد من انتشار القناة خلال السنوات الماضية.