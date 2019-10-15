الترددات الجديدة لقناة طيور الجنة كرتون نتورك وطيور بيبي وسبيس تون 2019 على نايل سات

تعتبر قنوات طيور الجنة وكرتون نتورك وطبيور بيبي وسبيس تون من أشهر وأفضل قنوات الأطفال خلال السنوات الماضية، والتي يشاهدها الأطفال في معظم المنازل العربية في كافة أنحاء الوطن العربي، وتعد قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة حالياً في مجال القنوات الفضائية للأطفال، حيث تعد القناة رقم 1 في مجال الأغاني والأناشيد التعليمية للأطفال في سن صغيرة، وتحرص القناة على تقديم برامج شيقة ومسلية للأطفال، بجانب الاهتمام بالجانب التعليمي لتوسيع مدارك الأطفال وحثهم على اكتساب مهارات وقدرات جديدة حتى يكون مبدعين في المستقبل.

تردد قناة طيور الجنة 2019

بدأ بث قناة طيور الجنة لأول مرة في عام 2008، واهتمت القناة بمخاطبة الأطفال بمختلف الأعمار السنية، واستطاعت في فترة قصيرة أن تحقق نجاحاً وانتشاراً منقطع النظير في مختلف البلدان العربية، حتى أصبح لا يخلو بيت عربي من قناة طيور الجنة، تردد القناة القمر القطبية الترميز معامل التصويب.

11315 نايل سات V 2750 3/4

تردد قناة طيور بيبي

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات | Nile Sat الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ 11391 عمودي (v) 27500 5/6

تردد قناة طيور بيبي على عربسات | Arab Sat الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ 11623 عمودي (v) 27500 5/6

تردد قناة سبيس تون

تعد قناة سبيس تون من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي خلال الفترة الماضية، ونقدم لكم أحدث تردد للقناة على النايل سات، تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصويب “11785 نايل سات عمودي 27500 3/4”