تردد قناة طيور الجنة 2019 toyor aljanah على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة toyor aljanah على النايل سات، وهى أحد القنوات الفضائية المجانية الخاصة بالأطفال، تم إطلاقها في عام 2008، وحققت نجاحاً قد فاق كل التوقعات، فأدى إلى إنشاء مجموعة قنوات تابعة لها” طيور الجنة بيبي، طيور بيبي التركية”، فهى قناة تهتم بالأطفال الصغار من عمر ستة سنوات حتى خمسة عشر عام، وتقدم كل ما هو جديد للطفل حتى تستمر في الصدارة والقمة دائماً، ومن خلال هذا الموضوع المقدم من” اعرف كورة” إليكم تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة 2019 toyor aljanah

حيث نالت قناة طيور الجنة على إعجاب الملايين من الكبار والصغار حول العالم العربي بسبب محتواها الفريد والهادف، فمنها يتعلم الطفل كل ما يجب على الطفل المسلم معرفته مثل كيفية أداء الصلاة، والصوم، والزكاة، الحج، هذا إلى جانب عرضها لبعض” آيات القرآن الكريم”، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، وتعلم الطفل كل ما ينفعه في حياته المستقبلية من احترام واتباع عادات سليمة والإحسان إلى الغير.

استقبل تردد قناة طيور الجنة

كما تقدم القناة مجموعة من القصص البسيطة والتي من خلالها يستطيع الطفل تنمية قدراته، وكيفية استغلال مواهبه بشكل صحيح، ومن خلال القناة الأخرى بيبي يتعلم الطفل الحروف والأرقام العربية والإنجليزية، وتعلمهم الألوان وأسماء الفواكه والخضراوات المختلفة، وأسماء الفصول الأربعة، وتعلمهم طاعة الوالدين، لذا استقبل تردد قناة طيور الجنة لأطفالك من خلال الترددات التالية: