تردد إم بي سي mbc 3 الجديد لمتابعة أفلام كرتون الأطفال المميزة على كافة الأقمار الصناعية

تردد إم بي سي mbc 3، يبحث عنه الكثيرين بسبب تميز القناة التي تقدم عدد كبير من المسلسلات والأفلام الكارتونية المشهورة والتي يحبها الأطفال ويحرصون دائماً على متابعتها، كما تهتم القناة بتقديم مجموعة من الأناشيد والرسومات المتحركة والتي يتعلم من الأطفال عادات وتقاليد المجتمعات العربية والنطق الصحيح للكلمات والحروف، بالإضافة إلى تعليمهم اللغة الإنجليزية، لذا في هذا التقرير سوف نعرض لكم تردد قناة إم بي سي mbc3 الجديد 2020.

تردد إم بي سي mbc 3

يتم بث برامج قناة إم بى سى على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات على مدار اليوم بدون انقطاع أو توقف، كما تتميز القناة عن غيرها من قنوات الأطفال المنافسة بجودة صورة عالية وبدون تشويش، ويمكن متابعة القناة من خلال ضبط جهاز الاستقبال على تردد mbc3 من هذا الجدول:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز قناة إم بي سي mbc 3 نايل سات Nilesat 11559 رأسي V 27500 – 5/6 عرب سات Arabsat 11270 رأسي V 27500 – 5/6 12284 رأسي V 27500 – 5/6

برامج قناة إم بي سي MBC3

من أشهر البرامج التي تقدمها قناة إم بى سى mbc3 هي: برنامج أصدقائنا، وبرنامج هل تعلم، وبرنامج عيش سفاري، وبرنامج بنات وبس، وبرنامج تواصل، وبرنامج تسالي أحلى عالم، وبرنامج التجربة، ويمكن للجميع الاستمتاع بكل ما تبثه القناة بعد ضبط تردد قناة إم بي سي mbc 3 كما وضحنا لكم.