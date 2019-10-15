تردد قناة أطفال ومواهب السعودية الجديد 2020 على النايل سات

تردد قناة أطفال ومواهب، تتمتع قناة الأطفال السعودية بمتابعة عدد كبيرة من العائلات في المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية بشكل عام، لما تقدمه القناة من محتوى فريد ومتميز للأطفال، وهو ما جعلها تحظى بنسب مشاهدة عالية، وتهتم القناة بتقديم محتوى تربوي هادف للأطفال، وهذا المحتوى يجمع بين الترفيه والتعليم في وقت واحد، لذا نعرض لكل المهتمين بالتعرف على تردد أطفال ومواهب السعودية في هذا التقرير.

تردد قناة أطفال ومواهب

تحرص القناة على تنمية مهارات الأطفال الذهنية وتوسيع مداركهم، بالإضافة إلى توعيتهم لكل ما يدور حولهم في المجتمع، وهو ما يجعل الكثير من أولياء الأمور يبحثون عن تردد قناة أطفال ومواهب السعودية على القمر الصناعي النايل سات، من أجل التعلم والترفيه عن أبنائهم، وهو ما نقدمه لكم في الجدول التالي:

القناة التردد الاستقطاب الترميز قناة أطفال ومواهب للأطفال 11354 رأسي V 27500 – 3/4

قناة اطفال ومواهب الفضائية على نايل سات

تقدم قناة أطفال ومواهب السعودية مجموعة متنوعة من البرامج، ومنها: برنامج أربح مع توب سنتر، وبرنامج احلى صوت طفولي، وأناشيد قناة أطفال ومواهب، وبرنامج المواهب، وبرنامج مليون هلا، وبرنامج بيت الزهور، وبرنامج جولة اطفال، وبرنامج نجم على الهوا، وبرنامج صوتك أحلى معنا.