تردد مودي كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل سات أفضل قناة أطفال

نعرض لكم تردد مودي كيدز، الذي يبحث عنه الكثير من الآباء والأمهات لتنزيلها لأطفالهم، بسبب محتواها التعليمي الهادف والشيق في ذات الوقت، حيث تعرض قناة مودي كيدز للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج الهادفة والمميزة، والتي تعمل على تنمية قدرات الأطفال بشكل كبير، وتثقيفهم وتوسيع مداركهم، وهو ما جعلها تحظى بمكانة متميزة لدى الآباء والأمهات، تابع معنا السطور التالية للتعرف على خطوات استقبال تردد القناة الجديد.

تردد مودي كيدز الجديد

أعلنت إدارة قناة مودي كيدز Mody Kids للأطفال منذ أسابيع قليلة عن إجراء تعديل على تردد القناة، في ظل خطة الإدارة لتطوير القناة والوصول لعدد أكبر من المشاهدين في كافة أنحاء الوطن العربي، لذلك حرصنا على تقديم التردد الجديد لكم، حتى تستطيعوا ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

القناة التردد الاستقطاب الترميز قناة مودي كيدز Mody Kids للأطفال 11603 أفقي H 27500

تردد قناة مودي كيدز للأطفال Mody Kids Channel Frequency

كما حرصت إدارة القناة على إطلاق حملة تعليمية جديدة خلال الفترة الماضية تحت عنوان “إتعلم إتطور إنجح”، وتسعى القناة من خلال هذه الحملة إلى تقديم مجموعة جديدة من البرامج التعليمية للأطفال لتنمية مهاراتهم ومواهبهم، ومساعدتهم أيضاً على اكتساب مهارات جديدة، حيث نالت الحملة على قبول قطاع عريض من العائلات العربية.

برامج قناة مودي كيدز

ومن أشهر أفلام الكرتون التي تقدمها قناة مودي كيدز للأطفال: فيلم الأقزام السبعة، وفيلم الأميرة، وفيلم 101، بالإضافة إلى أفلام توم أند جيري العالمية التي يحبها الأطفال، يأتي ذلك في ظل سعي إدارة القناة على تطوير المحتوى الذي تقدمه بشكل مستمر، لتستمر في المنافسة بقوة على صدارة قنوات الأطفال في الوطن العربي في 2020.