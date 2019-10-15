تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان وموعد عرض الحلقات

أصبح تردد قناة ATV التركية من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها خلال الفترة الماضية من جانب قطاع كبير من عشاق الدراما والمسلسلات التركية، حيث تقوم قناة ATV التركية بعرض المسلسل التركي الشهير قيامة عثمان التركي Drillis Osman الذي يحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين في كل مكان بعد الإنتهاء من عرض مسلسل أرطغرل، بأجزائه الخمسة على مدار الأربع سنوات الأخيرة.

وأعلنت إدارة قناة ATV التركية مؤخراً عن قرب موعد عرض قيامة عثمان التركي Drillis Osman كما عرضت البرومو الخاص بالمسلسل.

تردد قناة ATV التركية

وبعد الشهرة الكبيرة التي حققها مسلسل أرطغرل في السنوات الماضية، أصبح من المتوقع أن يحقق المسلسل التركي الجديد قيامة عثمان Drillis Osman نسب مشاهدة عالية خلال الفترة القادمة، ونستعرض معكم من خلال السطور التالية تردد قناة ATV التركية لضبطه على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز تركسات Turksat 42.0° 12054 أفقي H 27500 – 5/6

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن موعد عرض المسلسل التركي الجديد قيامة عثمان Drillis Osman، وهناك تباين في الآراء بشأن موعد عرضه، حيث تتضارب الأنباء بين عرضه في منتصف شهر أكتوبر الجاري، أو عرضه في مطلع شهر نوفمبر المقبل، ولكن حتى الآن لم تعلن إدارة قناة ATV التركية عن الموعد المحدد لبدء عرض حلقات المسلسل، واكتفت بالتأكيد على قرب موعد عرضه على شاشتها بشكل حصري.

قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان Drillis Osman سيقوم ببطولته عثمان بوراك أوزجيفيت، وستلعب دور البطولة النسائية في المسلسل النجمة التركية أوزجي تورير، والتي سوف تجسد دور زوجة السلطان عثمان في العمل، ومن المنتظر أن تحقق القناة نسب مشاهدة عالية خلال الفترة القادمة في جميع أنحاء الوطن العربي، بسبب حرص عدد كبيرة من العائلات العربية على متابعة الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة.