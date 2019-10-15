ضبط جميع قنوات النايلسات بتردد واحد فقط تعرف على التردد السحري لإضافة أكثر من 1000 قناة فضائية

أصبح الآن بإمكان جميع الأفراد ضبط جميع قنوات النايلسات بتردد واحد فقط وهو الذي يُطلق عليه التردد السحري، فيقوم هذا التردد بالبحث الكامل عن كافة قنوات القمر، بالضغط على زر القائمة واختيار البرمجة الخاصة ثم البحث بالمصدر، والضغط على كلمة أضف، وكتابة أحد الترددات الخاصة بالتردد السحري، والتأكيد على إضافة القنوات، فهذا التردد يعمل على تنزيل أكثر من 1000 قناة من النايل سات، ويجب الانتظار حتى إتمام عملية التوليف لنزول القنوات إلى أن يتم اكتمال عملية البحث.

ضبط جميع قنوات النايلسات بتردد واحد

هناك الكثير من الترددات المختلفة لجميع القنوات على الأقمار الصناعية والباقات، ويمكن الآن ضبط تردد واحد فقط حتى يعمل على إضافة مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية، ويسمى هذا التردد بالتردد السحري، فبعد أن يتم ضبطه بالطريقة الصحيحة يعمل على تهيئة جميع القنوات التي يتم بثها على النايل سات، لتكون جاهزة للتشغيل الفوري على أجهزة الاستقبال الخاصة بالمستقبل، ويمكن له الاستمتاع بمتابعة مجموعة كبيرة من القنوات على الريسيفر، وتحمل قنوات جديدة لم تكن معروفة من قبل.

التردد السحري المعدل الترميز 12341 أفقي 27500 12341 عمودي 27500 12054 عمودي 27500 11317 أفقي 27500

التردد السحري للنايل سات

يعمل التردد السحري للنايل سات على جذب القنوات المختلفة، فليس هناك ضرورة لإضافة كل تردد قناة بمفرده، لأن هذا التردد يضيف القنوات مرة واحدة، ويمكن استخدام أي من الترددات السابقة، والتي يسمى كل منها بالتردد السحري لباقة معينة من القنوات، لإضافة القنوات، وتنزيلها بكل سهولة وإضافتها على جهاز الاستقبال.