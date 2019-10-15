تعرف على تردد قناة تايم سبورت Time sport الجديد الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك الدوري المصري

استطاعت قناة تايم سبورت Time sport في فترة قصيرة للغاية من جذب الانتباه إليها حتى أصبح يتابعها عدد كبير من محبي كرة القدم والرياضة بشكل عام في مصر، وبدأ بث قناة تايم سبورت Time sport في شهر يوليو الماضي بهدف نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي استضافتها مصر وفاز بها منتخب الجزائر، وأستمر بث قناة تايم سبورت Time sport بعد نهاية البطولة، وأصبحت تقوم ببث أحدث المباريات بجودة عالية مجاناً على القمر الصناعي النايل سات.

قناة تايم سبورت Time sport

وما يميز قناة تايم سبورت Time sport أنها تقوم بتقديم استوديوهات تحليلية بشكل عالي من الإحترافية، ويقدم بتقدمها عدد كبير من ألمع الإعلاميين في الوسط الرياضي المصري، ويقومون باستضافة مجموعة كبيرة من أشهر الخبراء والمحللين المصريين، وحققت قناة تايم سبورت Time sport أنتشاراً واسعاً خلال الفترة القليلة الماضية بسبب حرصها على تقديم مختلف الأحداث الرياضية المحلية في مصر، ونقل مباريات الأندية المصرية في كل البطولات، بالإضافة إلى مباريات المنتخبات المصرية في معظم الألعاب الفردية والجماعية أيضاً.

وأصبحت قناة تايم سبورت Time sport الآن تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر من جانب محبي كرة القدم الذي يحرصون دائماً على البحث عن التردد الجديد للقناة نظراً لكونها قناة مفتوحة وغير مشفرة ومجانية ولا تحتاج إلى اشتراك.

ونستعرض معكم أحدث تردد لقناة تايم سبورت Time sport بعد تعديله مؤخراً لعرض مباراة الأهلي والزمالك في قمة بطولة الدوري المصري:

اسم القناة تايم سبورت

القمر الصناعي نايل سات



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التردد 11449

استقطاب أفقي

تصحيح الخطأ معامل 5/6

معدل الترميز 27500

خطوات ضبط تردد قناة تايم سبورت الجديد

في النقاط التالية:

حدد الإرسال المناسب لجهاز تليفزيونك. قم بالدخول إلى الإعدادات

اختار القنوات اضغط على إعداد القناة اضغط على كلمة توليف تلقائي اضغط على بحث رقمي عليك الانتظار لعدة ثواني للتحميل اضغط على كلمة تم وأخيرا يمكنك اختيار قناة تايم سبورت

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكبرى البطولات 2019