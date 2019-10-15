تعرف على تردد قناة تايم سبورت Time sport الجديد الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك الدوري المصري

استطاعت قناة تايم سبورت Time sport في فترة قصيرة للغاية من جذب الانتباه إليها حتى أصبح يتابعها عدد كبير من محبي كرة القدم والرياضة بشكل عام في مصر، وبدأ بث قناة تايم سبورت Time sport في شهر يوليو الماضي بهدف نقل مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي استضافتها مصر وفاز بها منتخب الجزائر، وأستمر بث قناة تايم سبورت Time sport بعد نهاية البطولة، وأصبحت تقوم ببث أحدث المباريات بجودة عالية مجاناً على القمر الصناعي النايل سات.
قناة تايم سبورت Time sport
وما يميز قناة تايم سبورت Time sport أنها تقوم بتقديم استوديوهات تحليلية بشكل عالي من الإحترافية، ويقدم بتقدمها عدد كبير من ألمع الإعلاميين في الوسط الرياضي المصري، ويقومون باستضافة مجموعة كبيرة من أشهر الخبراء والمحللين المصريين، وحققت قناة تايم سبورت Time sport أنتشاراً واسعاً خلال الفترة القليلة الماضية بسبب حرصها على تقديم مختلف الأحداث الرياضية المحلية في مصر، ونقل مباريات الأندية المصرية في كل البطولات، بالإضافة إلى مباريات المنتخبات المصرية في معظم الألعاب الفردية والجماعية أيضاً.
وأصبحت قناة تايم سبورت Time sport الآن تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر من جانب محبي كرة القدم الذي يحرصون دائماً على البحث عن التردد الجديد للقناة نظراً لكونها قناة مفتوحة وغير مشفرة ومجانية ولا تحتاج إلى اشتراك.
ونستعرض معكم أحدث تردد لقناة تايم سبورت Time sport بعد تعديله مؤخراً لعرض مباراة الأهلي والزمالك في قمة بطولة الدوري المصري:
اسم القناة تايم سبورت
القمر الصناعي نايل سات
التردد 11449
استقطاب أفقي
تصحيح الخطأ معامل 5/6
معدل الترميز 27500
خطوات ضبط تردد قناة تايم سبورت الجديد
في النقاط التالية:
- حدد الإرسال المناسب لجهاز تليفزيونك.
- قم بالدخول إلى الإعدادات
- اختار القنوات
- اضغط على إعداد القناة
- اضغط على كلمة توليف تلقائي
- اضغط على بحث رقمي
- عليك الانتظار لعدة ثواني للتحميل
- اضغط على كلمة تم
- وأخيرا يمكنك اختيار قناة تايم سبورت
ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكبرى البطولات 2019
- قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.
- تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.
- تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.
- قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.
- تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.
- تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.
- تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band.
- تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.
- تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.
- تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.
- تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.
- تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500 .
- تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.
- تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.
- تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.
- تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.
- تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.
- تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.
- تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.