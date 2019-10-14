تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry لمتابعة مغامرات القط والفأر الشيقة ترددات النايل سات 2020 الجديدة

تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry، تعد قناة توم وجيري من أشهر القنوات الرائدة في مجال قنوات الأطفال خلال السنوات الماضية حيث يحرص عدد كبير من الآباء والأمهات على البحث بشكل مستمر على أحدث تردد للقناة حتى يشاهدها أطفالهم، وتقوم قناة توم آند جيري بإذاعة أفلام الكرتون الشهيرة الخاصة بالقط والفأر، والتي تحكي عن الصراع الدائم بينهما، والمقالب التي يصنعها الفأر، والتي تجذب إهتمام وعشق الصغار والكبار على مر السنين.

تردد قناة توم وجيرى Tom and Jerry

وتعد أفلام توم وجيري من أشهر أفلام الكرتون التي تم تقديمها في القرن العشرين، والتي تحظى بمتابعة واهتمام من عدد كبير من الصغار والكبار على حد سواء على مدار السنوات الماضية، حتى أصبحت شيئاً مفضلاً لجميع الأطفال في كافة أنحاء الوطن العربي والعالم، ويمكنكم متابعة القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال لديك لاستقبال تردد توم وجيري بأفضل جودة وأقوى شارة بث من خلال الجدول التالي:

اسم القناة التردد الاستقطاب الترميز قناة توم وجيري Tom & Jerry 11354 عمودي V 27500 – 3/4

قناة توم وجيري لكرتون الأطفال

كما تحرص قناة توم وجيري Tom and Jerry أيضاً على تقديم العديد من الأغاني التي يحبها الأطفال، بالإضافة إلى تقديم برامج تعليمية للأطفال، إلى جانب عرض أفلام الكرتون المفضلة لهم وأفلام كرتون توم وجيري الشهيرة، وهو ما جعلها تحتل مكانة مميزة بين قنوات الأطفال العربية في الشرق الأوسط، حيث حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ بدء عرضها وحظيت بنسب مشاهدة عالية للغاية.