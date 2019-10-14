تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الجديد على القمر الصناعي النايل سات ترددات 2020

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال، تعد قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي نايل سات من أشهر قنوات الأطفال المجانية والتي تمكنت من تحقيق انتشار كبير خلال فترة قصيرة للغاية، حيث أصبحت قناة بطوط للأطفال تحظى بمتابعة عدد كبير من المشاهدين من الصغار والكبار في مصر ومختلف البلدان العربية، حيث تقدم القناة محتوى مميز يناسب الأطفال من عمر سنتين وحتى عمر 15 عاماً، ونقدم لكم في هذا المقال أحدث تردد لقناة بطوط كيدز على القمر الصناعي نايل سات بعد أن ازدادت عمليات البحث عن تردد القناة عبر محركات البحث خلال الفترة الماضية.

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال

تتميز قناة بطوط كيدز بتقديم مجموعة كبيرة من أفلام الأنمي والكرتون على شاشتها، والتي تنال إعجاب واستحسان عدد كبير من الأطفال، ويمنكم ضبط التردد الخاص بقناة بطوط كيدز على القمر الصناعي النايل سات من خلال الجدول التالي:

اسم القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز تردد قناة بطوط كيدز للأطفال 11411 أفقي H 27500 – 5/6

تردد بطوط كيدز

وتحرص قناة بطوط كيدز على تقديم أفلام الكرتون بالإضافة إلى عدد كبير من البرامج التي تهدف إلى تعليم الأطفال وأيضاً تحقيق الترفيه والتسلية لهم، كما تقدم القناة عدد من أفلام الكرتون التي تستهدف تنمية قدرات الأطفال واكتساب مهارات جديدة وتوسيع مداركهم لكل ما يدور حولهم، بجانب الاهتمام بتعليمهم السلوكيات السليمة، الجدير بالذكر أن قناة بطوط كيدز قامت بعملية البث التجريبي منذ فترة قصيرة، ولكنها استطاعت بشكل سريع من خلال ما تقدمه من برامج وأفلام تناسب جميع الأعمال وترضي جميع الأذواق في جذب عدد كبير من المشاهدين في عدد كبير من البلدان العربية.