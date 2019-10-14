مسلسل المؤسس عثمان الجديد وموعد العرض علي قناة ATV التركية

انتشرت في الفترة الأخيرة منذ الإعلان عن بدء موسم جديد من مسلسل المؤسس عثمان، العديد من التساؤلات من المشاهدين حول مسلسل قيامة عثمان، وعلي اي قناة سوف يتم عرضه، ومتى سوف يتم عرضه، ويتزايد البحث عن المؤسس عثمان مع اقتراب موعد العرض له، وسوف تقوم العديد من القنوات بعرض المسلسل علي شاشتها ومن أشهرهم قناة ATV التركية، , وتتخصص قناة اي تي في التركية في عرض المسلسلات التركية الجديدة والحصرية علي شاشتها، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال التردد الخاص بالقناة الناقلة للمسلسل.

موعد مسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل قيامة عثمان بعد أنتهاء المسلسل الشهير والذي كان المفضل لدى الجميع، والذي هو تكملة له بعد انتهائه، وكانت نسبة المشاهدات علي هذا المسلسل ونسبة البحث عنه كبيرة جدا، مسلسل قيامة ارطغرل والذي كان يعرض علي شاشات التلفزيون لمدة خمس سنوات متتالية، ومن المقرر أنه سوف يتم عرض المسلسل في تمام الساعة الـ 9:30 مساءً، ومن القنوات التي سوف تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان قناة اليرموك وقناة الشباب وقناة دعوة وقناة قطر، ولكن سوف يعرض المسلسل علي هذه القنوات في اليوم التالي لعرض المسلسل علي قناة atv.

تردد قناة ATV

نقدم لكم الان من خلال الجدول التالي تردد القناة الناقلة للمسلسل، وهي تعرض ايضا العديد من المسلسلات التركية الدرامية الأخرى، والبرامج الإخبارية والترفيهية، وتعمل القناة علي الأقمار ترك سات واسترا والقمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز نايل سات 10796 V رأسي 27500

تردد القناة علي الاقمار استرا وترك سات