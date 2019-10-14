|| أحدث تردد || ” لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع مباراة انجلترا ضد...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تنقل اليوم قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، تصفيات أمم أوروبا فيلعب اليوم العديد من المباريات فيلتقي جورجيا ضد إيرلندا والدنمارك ضد سويسرا وإيطاليا ضد اليونان.

أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة التوقيت القناة الناقلة المنافسة إيسلندا/ أندورا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن HD6 تصفيات أمم أوروبا كوسوفو/ الجبل الأسود 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 4 تصفيات أمم أوروبا ليتوانيا/ صربيا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 7 تصفيات أمم أوروبا فرنسا / تركيا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 تصفيات الأمم الأوروبية مولدوفا/ ألبانيا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD 5 تصفيات الأمم الأوروبية أوكرانيا/ البرتغال 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورتHD 3 تصفيات الأمم الأوروبية بلغاريا/ أنجلترا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 تصفيات الأمم الأوروبية

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها