|| أحدث تردد || ” لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع مباراة انجلترا ضد...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.
تنقل اليوم قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، تصفيات أمم أوروبا فيلعب اليوم العديد من المباريات فيلتقي جورجيا ضد إيرلندا والدنمارك ضد سويسرا وإيطاليا ضد اليونان.
أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم
|المباراة
|التوقيت
|القناة الناقلة
|المنافسة
|إيسلندا/ أندورا
|20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية
|بي إن HD6
|تصفيات أمم أوروبا
|كوسوفو/ الجبل الأسود
|20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 4
|تصفيات أمم أوروبا
|ليتوانيا/ صربيا
|20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 7
|تصفيات أمم أوروبا
|فرنسا / تركيا
|20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 1
|تصفيات الأمم الأوروبية
|مولدوفا/ ألبانيا
|20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورتHD 5
|تصفيات الأمم الأوروبية
|أوكرانيا/ البرتغال
|20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورتHD 3
|تصفيات الأمم الأوروبية
|بلغاريا/ أنجلترا
|20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية
|بي إن سبورت HD 2
|تصفيات الأمم الأوروبية
التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات
|اسم القناة
|التردد
|القمر الصناعي
|معامل الاستقطاب
|معامل الترميز
|بي إن سبورت الإخبارية
|12604
|نايل سات
|H
|27500
أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها
- تقدم القناة نشرة رياضية شاملة لكل الأحداث الرياضية على رأس كل ساعة.
- برنامج الحصاد الرياضي كل يوم الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
- برنامج لقاء الصحافة يقدم كل ما يكتب في الصحافة الرياضية من أخبار.
- برنامج من بريطانيا ويقدم كل أخبار وتفاصيل الدوري الانجليزي والإسكتلندي.
- الليغا في أسبوع يقدم كل أخبار الدوري الأسباني لكرة القدم.
- برنامج كل العرب برنامج أسبوعي يشمل أخبار كل الدوريات العربية.