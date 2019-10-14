عندنا أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2019 على نايل سات ومتابعة تصفيات الأمم...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز في مصر والوطن العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي لمتابعة أخر الأخبار الرياضية على مستوى العالم ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم التردد الجديد للقناة وأهم المنافسات التي تتابع أخبارها وأهم البرامج التي تبث من خلال شاشتها.

قناة بي إن الإخبارية هي قناة متخصصة في نقل الأخبار الرياضية ومتابعة أهم الأحداث التي تبث عبر شبكة قنوات بي إن وتبث برامج نقاشية وتحليلية.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة أيسلندا/أندروا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 6 تصفيات الأمم الأوروبية كوسوفو/ الجبل الأسود 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية. بي إن سبورت HD 4 تصفيات الأمم الأوروبية ليتوانيا/ صربيا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 7 تصفيات الأمم الأوروبية فرنسا / تركيا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 1 تصفيات الأمم الأوروبية مولدوفا/ البانيا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 5 تصفيات الأمم الأوروبية أوكرانيا/ البرتغال 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 3 تصفيات الأمم الأوروبية بلغاريا/انجلترا 20.45 بتوقيت القاهرة،21.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD 2 تصفيات الأمم الأوروبية

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2019

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية